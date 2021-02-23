



На последнем заседании Евразийского межправительственного совета 5 февраля в Алматы правительственная делегация из Беларуси выступила с инициативой – рассмотреть «особое мнение» белорусской стороны по порядку применения мер в связи с экономическим давлением на одну из стран союза.





«И наши позиции были учтены после жарких дискуссий», — заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко.





Западные санкции –реакция на белорусский политический кризис





В 2020 году ЕС ввел три пакета санкций в отношении группы белорусских чиновников и белорусских предприятий.





В декабре было опубликовано постановление Совета ЕС по третьему санкционному пакету Евросоюза в отношении Беларуси, который включает 29 физических и семь юридических лиц. В число подпавших под санкции вошли ЗАО «Белтехэкспорт», Минский завод колесных тягачей VOLAT, Dana holdings, IT-компании Synesis, а также государственное учреждение «Главное хозяйственное управление» управления делами президента Беларуси, OAO «АГАТ-электромеханический завод», OAO «140 ремонтный завод».





При этом в ЕС заявили, что если ситуация в стране не улучшится, то союз готов и дальше расширять санкции против Беларуси, в том числе в отношении компаний.





Советник Светланы Тихановской по международным вопросам Франака Вячорко сообщил в начале февраля ресурсу tut.by, что в Евросоюзе готовятся принять четвертый пакет санкций против белорусских чиновников и тех, «кто принимает участие в задержаниях, пытках, избиениях мирных демонстрантов, нарушениях прав человека в Беларуси».





По словам Вячорко, новый пакет может быть принят в конце февраля или начале марта. По данным офиса Тихановской, сейчас на столе у европейских чиновников находится 165 имен – в дополнение к 90 физическим лицам и юридическим лицам, которые уже внесены в ограничительные списки.





Отметим также, что Минфин США в октябре 2019 года продлил разрешение на совершение сделок с попавшими под санкции белорусскими предприятиями. В этом списке – УП «Белорусский нефтяной торговый дом», концерн «Белнефтехим» и его американский филиал, ОАО «Белшина», «Гродно Азот» и его филиал, ОАО «Лакокраска», ОАО «Нафтан» и «Полоцк-Стекловолокно. Это решение действует до 26 апреля 2021 года.





Минск призвал ЕАЭС действовать солидарно





Очевидно, что угроза новых экономических санкций ухудшает и без того сложную экономическую ситуацию в Беларуси, поэтому белорусские власти ищут новые формы защиты – в том числе под «зонтиком» ЕАЭС.





Видимо, поэтому в расчете найти поддержку у союзников в отношении принятых ЕС санкций в отношении Беларуси Головченко на заседании Евразийского межправсовета 5 февраля в Алматы публично обвинил «коллективный Запад» в торможении экономического развития ЕАЭС.





«Под любыми предлогами так называемый коллективный Запад старается притормозить наше экономическое развитие, вводятся санкции, блокируются финансирование и реализация важных инфраструктурных проектов, запрещается передача технологий, прекращаются поставки необходимых для производств передовой продукции и комплектующих», — заявил Головченко.





По его словам, аналогичная ситуация и с доступом на внешние рынки. «Внешний мир стремительно меняется, протекционизм усиливается, и особенно это характерно для наших западных партнеров… С учетом нынешних реалий нам необходимо не только стремиться к заключению новых торговых соглашений, но и уметь защищать свои права во взаимоотношениях с третьими странами, защищать именно как блок, как союз», — подчеркнул Головченко.





Вслед за этим Головченко в интервью телеканалу «Беларусь 1» заявил, что Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) проработает механизм солидарных ответных мер участников ЕАЭС на внешние санкции.





«Не секрет, что сейчас такими мерами, как санкции, начинают пользоваться беспорядочно. Это превратилось в такой инструмент, который используется походя, без всякой особой доказательной базы. Просто как одна из дубинок. Абсолютно не исключительная мера. Поэтому в рамках ЕАЭС будут вырабатываться механизмы, как противодействовать таким недружественный действиям в отношении одной из стран союза», — сказал Головченко.





По его словам, для этого необходимо выработать критерии и механизмы, и такое поручение ЕЭК уже дано.





«Радует то, что партнеры нас слышат и понимают, что, если мы блок, если мы союз, то, соответственно, воздействие или давление на одного из членов союза должно восприниматься, как давление на всю организацию. Конечно, мы не военный союз, как ОДКБ, например, где эти механизмы существуют. Но в последнее время экономика становится не менее жарким полем битвы, чем военные непосредственно действия», — аргументировал свою позицию Головченко .



ЕЭК будет вырабатывать коллективные меры в отношении механизма разрешения споров в рамках ВТО, не для защиты от санкций союзников





Вслед за этим пресс-служба ЕЭК сообщила, что по итогам заседания Евразийского межправсовета 5 февраля комиссии поручено начать проработку вопросов применения ответных мер на территории ЕАЭС.





О чем идет речь? Как заявлено, ЕЭК совместно с правительствами государств-членов ЕАЭС начнет проработку механизма применения ответных мер в отношении третьих стран при блокировании процедур разрешения внешнеэкономических споров.





То есть речь идет о выработке механизма применения ответных мер на уровне ЕАЭС в случае, когда стандартная процедура разрешения споров, предусмотренная действующими международными договорами, блокируется в силу непредвиденных обстоятельств или недобросовестных действий третьих стран.





Выработать ответные меры ЕЭК собирается в соответствии с пунктом 1 статьи 40 Договора о ЕАЭС от 29 мая 2014 года, который касается применения ответных мер в отношении третьей стороны на таможенной территории ЕАЭС.





«Работа будет вестись для обеспечения эффективной защиты экономических интересов Союза и его государств-членов. При этом особое внимание поручено обратить на случаи блокирования процедуры разрешения торговых споров, предусмотренной действующими международными договорами», — говорится в сообщении ЕЭК.





ЕЭК поясняет, что проблема блокирования процедур разрешения внешнеэкономических споров обострилась в последнее время в связи с приостановлением деятельности апелляционного органа ВТО. В результате сторона-ответчик, являющаяся членом ВТО и подавшая апелляцию, может применять признанные не соответствующими праву организации меры, негативно влияя на экономики других государств-членов.





«Следует также определить порядок действий в ситуациях, в которых не представляется возможным завершение торгового спора, предусмотренного действующими соглашениями Союза о создании зон свободной торговли», — отмечает ЕЭК.





По итогам проработки этого вопроса ЕЭК подготовит проекты профильных нормативных актов.





Механизм разрешения споров в ВТО пока не работает





Механизм разрешения споров в рамках ВТО, несмотря на его некоторое несовершенство, считается самым эффективным механизмом разрешения межгосударственных экономических споров. По экспертным оценкам, с 1995 года в рамках организации было инициировано около 600 разбирательств.





Среди наиболее частых участников процедур рассмотрения споров — Европейский союз, США, Канада, Япония, Мексика, Бразилия. Все активнее механизмом разрешения споров пользуется Китай. Однако и экономически менее развитые члены ВТО прибегают к данному механизму разрешения споров.





Известно, что Россия обращалась к механизму разрешения споров ВТО после сигналов от российской промышленности, чьи интересы были затронуты действиями других членов ВТО.





Процедура апелляционного обжалования в ВТО по общему правилу не должна превышать 60 дней. Однако со временем процесс урегулирования торговых разногласий стал растягиваться на годы. В результате многие государства начали заявлять о необходимости реформировать ВТО.





Эксперты поясняют, что в 60-70-е годы участниками соглашения ГАТТ были 50-70 государств, в то время развитые страны задавали тон, и решения по спорам принимались быстро с помощью консенсуса. Сейчас ситуация принципиально изменилась. Сейчас в ВТО 164 страны, большая часть из них – развивающиеся, поэтому в этих условиях оказалось, что консенсус практически не работает.





Кроме того, в последние годы многие страны начали злоупотреблять правилами ВТО и массово вводить торговые ограничения в отношении своих партнеров, что обострило необходимость реформирования ВТО.





К тому же работу ВТО в последние годы осложнили действия США. Помимо начала торговой войны с Китаем и введения пошлин против ряда других стран Вашингтон начал блокировать назначение судей в апелляционный орган ВТО, в результате чего решение споров в организации оказалось невозможным.





Премьер-министр России Дмитрий Медведев на Восточноазиатском саммите в ноябре 2019 года заявил, что политика США начала «расшатывать устои» ВТО. Вместе с тем российские власти не ожидают полного прекращения работы организации, так как на сегодняшний день альтернативы ВТО нет.





«Никакой альтернативы многостороннему сотрудничеству, торговым системам, ВТО не просматривается. Да, там много недостатков и недоговорённостей. Но, что бы мы ни говорили, в настоящей современной жизни товарные потоки подчиняются общим закономерностям, и международная торговая система тоже должна регулироваться на основе общих правил», — подчеркнул Медведев.





Следует отметить. что апелляционный орган ВТО не функционирует с декабря 2019 года, так как в нем остался только один арбитр при минимально необходимых для рассмотрения апелляций трех. Назначение новых арбитров блокировалось со стороны США, Der Spiegel ранее писал, что ВТО мешает президенту США Дональду Трампу добиваться более выгодных для США торговых условий.





Эксперты считают, что после выборов нового президента США Вашингтон будет возвращаться в систему нормального международного сотрудничества. Что, в свою очередь, разблокирует работу апелляционного органа ВТО.





После чего, надо полагать, разработка механизма применения ответных мер на уровне ЕАЭС на случай, когда стандартная процедура разрешения споров в ВТО не работает, может стать не актуальной.





Беларусь – не член ВТО, поэтому механизмом разрешения торговых споров в этой организации она в любом случае воспользоваться не может. При этом абсолютно непонятно, каким образом ей может помочь «зонтик» ЕАЭС при введении западных санкций.