+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Лидер ОГП против лидера БНФ: Я не готов платить Балабе за "охрану" Дня Воли

Объединенная гражданская партия вряд ли будет участвовать в подаче заявки в Мингорсиполком на проведение Дня Воли.


Об этом глава партии Николай Козлов заявил в интервью "Нашей Ниве".

"Встает моральный выбор - мы же не можем просто так заявку в Мингорисполком отнести, мы должны заключить соглашение с милицией. Я не готов увидеть Балабу, сказать ему: "Ты вот помордовал всех, а теперь мы тебе заплатим". 

Я не могу относиться к ним как к правоохранительным органам, у меня не получается", - рассказал Козлов.

Напомним, организаторы "массовых мероприятий" по беларуским "законам" должны заключать договоры с медиками, милицией и коммунальщиками.

На днях глава БНФ Григорий Костусев сообщил, что в Мингорисполком должна быть подана совместная заявка от всех политических демократических субъектов Беларуси о проведении мероприятия, связанного с Днем Воли 2021 года. 

"На сегодняшний день мы уже отработали ряд шагов по заключению договоров с коммунальной службой, с минской городской милицией и скорой помощью. Мы обратились к ним и ждем сигнала на заключение договоров с этими организациями", — рассказал глава БНФ в интервью Рацыи.
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Спуск с горы по политическим картам.
Павел Знавец
Да Міжнароднага Дня роднай мовы: Віктар Цой...
Ольга Карач
Обращение к владимиру путину
Игорь Драко
Выборы, революция, террор, гражданская война
Михаил Пастухов
МАНИФЕСТ ЛЕВЫХ ПАРТИЙ
Анатолий Шумченко
ИП и письмо КГК
Канапацкая Ганна
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ВНС


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]