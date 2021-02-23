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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Макей с трибуны ООН пытается убедить мир: свобода - это рабство

Глава МИД Беларуси Владимир Макей выступил на сессии Совета ООН по правам человека.

Цитата из романа "1984" Джорджа Оруэлла

Основные тезисы его выступления приводит @kyky

Права человека — излюбленный предлог так называемых зрелых демократий для произвольных обвинений в адрес тех государств, которые выполняют обязательства в сфере прав человека, строго следуя международным договорам, а не их тенденциозным толкованиям. 

Экономические санкции, активно используемые Западом для давления на суверенные государства, представляют собой вопиющее нарушение принципов декларации международного права. 

У международных институтов нет причин для эксклюзивного внимания к Беларуси по теме прав человека, кроме как с целью политического давления на законное правительство. 

Кто-то не может свыкнуться с мыслью, что, несмотря на жесткий экономический и политический прессинг, беларуское государство развивается не по лекалам западных стран, а так, как решает беларуский народ. За эту независимую позицию Беларусь подверглась жестокой атаке извне.

С целью свержения действующей власти были задействованы всевозможные механизмы дестабилизации внутренней обстановки: от фейковых новостей и финансирования якобы «стихийных» протестов до политических и экономических санкций, но Беларусь выстояла.

ВНС убедительно подтвердило поддержку большинством населения государственной политики. 
 
Беларуские города — одни из самых безопасных в мире.
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