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Не договорили? Лукашенко и Путин что-то обсуждали по телефону на следующий день после встречи в Сочи

Лукашенко и Путин сегодня разговаривали по телефону


Как сообщает приближенный к Лукашенко "Пул Первого", по официальной версии, во время телефонного разговора Лукашенко и Путин обсудили функционирование налоговой системы, кооперацию в ВПК, усиление совместных оборонных систем и работу СМИ в современных условиях (информационное противоборство). 

Напомним, переговоры Лукашенко и Путина состоялись в понедельник, 22 февраля, в Сочи. Там, как утверждается, они обсуждали так называемые интеграционные процессы в рамках "союзного государства", экономические отношения, а также совместную борьбу с коронавирусом, включая производство российской вакцины в Беларуси. 

В общей сложности переговоры шли более шести часов. 
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