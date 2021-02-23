Не договорили? Лукашенко и Путин что-то обсуждали по телефону на следующий день после встречи в Сочи
Лукашенко и Путин сегодня разговаривали по телефону
Как сообщает приближенный к Лукашенко "Пул Первого", по официальной версии, во время телефонного разговора Лукашенко и Путин обсудили функционирование налоговой системы, кооперацию в ВПК, усиление совместных оборонных систем и работу СМИ в современных условиях (информационное противоборство).
Напомним, переговоры Лукашенко и Путина состоялись в понедельник, 22 февраля, в Сочи. Там, как утверждается, они обсуждали так называемые интеграционные процессы в рамках "союзного государства", экономические отношения, а также совместную борьбу с коронавирусом, включая производство российской вакцины в Беларуси.
В общей сложности переговоры шли более шести часов.
15:34 23/02/2021
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