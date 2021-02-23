



Как сообщает приближенный к Лукашенко "Пул Первого", по официальной версии, во время телефонного разговора Лукашенко и Путин обсудили функционирование налоговой системы, кооперацию в ВПК, усиление совместных оборонных систем и работу СМИ в современных условиях (информационное противоборство).





Напомним, переговоры Лукашенко и Путина состоялись в понедельник, 22 февраля, в Сочи. Там, как утверждается, они обсуждали так называемые интеграционные процессы в рамках "союзного государства", экономические отношения, а также совместную борьбу с коронавирусом, включая производство российской вакцины в Беларуси.





В общей сложности переговоры шли более шести часов.











