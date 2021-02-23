Суд по делу Бабарико отложили на неопределенный срок
Произошло это на следующий день после встречи Путина и Лукашенко, что наводит на размышления.
По информации из Верховного суда, заседания по делу Виктора Бабарико отложили на неопределенный срок, но по меньшей мере до 9 марта. Вроде бы, из-за болезни одного из участников процесса. Болезнь настоящая или дипломатическая, остается только гадать.
В предыдущие дни на процессе все еще зачитывали обвинения Виктору Бабарико и другим фигурантам дела.
В "деле Белгазпромбанка" проходят восемь фигурантов, среди которых топ-менеджеры банка. Виктор Бабарико обвиняется в "отмывании" средств, полученных преступным путем, по арт. Согласно ст. 235, ч. 2 Уголовного кодекса, и получении взятки в особо крупном размере по ст. 430, ч. 3 (предусмотрено наказание от 5 до 15 лет).
Топ-менеджеры банка Алексей Задойко, Кирилл Бадей, Сергей Шабан, Дмитрий Кузьмич, Александр Ильясюк, Сергей Добролет обвиняются в получении взятки в особо крупном размере. Виктор Кобяк, основатель компании «Активлизинг», обвиняется в даче взятки повторно или в крупном размере.
С Бадеем, Добролетом, Кузьмичом, Ильясюком, Шабаном, Кобяком заключены досудебные соглашения о сотрудничестве.
15:11 23/02/2021
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