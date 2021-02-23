Партия БНФ предлагает провести местные выборы летом 2021 года









"Не снимая собственных программных целей и сохраняя безусловные требования прекращения политических репрессий, мы считаем, что любое решение ситуации в стране в пользу государства и общества возможно только при одном условии - возвращении ситуации в правовое поле",- говорится в заявлении партии, передает Интерфакс-Запад.





Для этого, считает БНФ, необходим ряд шагов, среди которых проведение местных выборов не позднее лета 2021 года и в соответствии с международными стандартами.





Также БНФ призывает отказаться от конституционной реформы (в том числе какого-либо референдума), считая ее невозможной в нынешней ситуации. Среди других шагов партия называет прекращение рейдов МВД, ДФР и других силовых структур против СМИ, организаций гражданского общества и участников мирных протестов. Кроме того, БНФ призывает отказаться от планов репрессивных поправок в законодательство.