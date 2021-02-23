– Как вы оцениваете результаты встречи Лукашенко и Путина в Сочи?





– Результатов переговоров озвучено не было, поэтому говорить о них сложно. Но у меня есть версия, что было главным в ходе этих переговоров в Сочи. Я считаю, что Лукашенко приехал в Сочи произвести ревизию тех соглашений, которые были достигнуты между ним и Путиным в сентябре прошлого года.





Тогда Путин поддержал Лукашенко в его конфликте с обществом, но поставил условие: тот должен осуществить транзит власти. Лукашенко согласился, но сейчас кардинально пересмотрел концепцию транзита.





Во-первых, теперь речь идет не о периоде в год-полтора, а все растягивается на лет пять.





Во-вторых, этот транзит уже и не совсем транзит. Лукашенко на «Всебелорусском народном собрании» намекнул, что будет оставаться у власти, но уже не на посту президента, а в должности руководителя ВНС.





Для реализации этого плана Лукашенко нужно было заручиться поддержкой Путина. Ну если не поддержкой, то хотя бы договориться, чтобы Москва не препятствовала его плану.





– И какой, на ваш взгляд, могла быть реакция Путина? Публично он ничего не сказал по поводу конституционной реформы в Беларуси.





– Думаю, Путин вынужден был согласиться. Действительно ситуация изменилась.

Во-первых, а какие варианты есть сейчас у Путина? Лукашенко уже не так зависим от позиции Москвы, как это было 14 сентября прошлого года.





Тогда в Минске проходили массовые протесты, номенклатура колебалась, все шаталось. Поддержка Москвы для Лукашенко была жизненно необходима, на нее смотрели силовики, номенклатура.





Во-вторых, поменялась ситуация в самой России. Там также начались протесты, и Путин оказался в похожей ситуации. Ему теперь сложно требовать реформ и преобразований в Беларуси, если в России он действует теми же методами, жестоко подавляя протесты и отказываясь идти на уступки обществу.





Путин также посадил в тюрьму своего главного оппонента – Навального, как Лукашенко посадил за решетку своего главного соперника – Бабарико. Даже если бы Путин захотел поднять тему об освобождении бывшего руководителя «Белгазпромбанка», то ему было бы очень сложно говорить на этот счет.





В-третьих, самая идея транзита власти была частью стратегии компромисса с обществом. Москва считала, что подавить протесты одной голой силой трудно, нужно предложить компромисс. Отсюда идея конституционной реформы как морковки для общества.





Но Лукашенко все же решил проблему протестов одной грубой силой. Прежняя необходимость в компромиссе отпала. Путину трудно что-то возражать по этому вопросу.





Наконец, в-четвертых, в последние полгода Россия вступила в острый конфликт с Западом из-за дела Навального. Таким образом две страны оказываются в одном окопе – кто еще, если не Беларусь поддержит Россию в конфликте с Западом? Никто.





Другие союзники по ОДКБ не хотели бы вступать в конфликт, а Лукашенко бежит впереди паровоза, заявляя о намерении войск НАТО выдвинуться на территорию страны.





Это должно нравиться Путину. Поэтому, думаю, он не стал сильно возражать или отпускать проклятия в адрес Лукашенко в связи с его предложением по ревизии прежних соглашений.





– В Сочи Лукашенко заговорил о дорожных картах по углублению интеграции. Почему?





– Не стал бы на основании его слов утверждать, что этот вопрос будет в ближайшее время решен, что Беларусь и Россия подпишут все дорожные карты, и тем самым суверенитет нашей страны окажется под угрозой.





Не стоит торопиться реагировать на ритуальные заявления со стороны Лукашенко. Слов было много, а важны не они, а практическая реализация. Будем за этим наблюдать.