



Основной движущей силой осенних протестов в Беларуси, по своим масштабам невиданных за последние 25 лет, стал вполне благополучный городской средний класс, в первую очередь в Минске, отметил эксперт.





"Любые революции делают люди, которым есть что терять. У любой революции есть движущие социальные силы, и эти силы отнюдь не обездоленная масса. Потому что обездоленная масса как раз занята вопросом выживания, а не интересуется вопросами глобального мироустройства, социальной справедливости и высокими идеалами. Любая революция ― это удел как раз людей благополучных и в материальном плане обеспеченных. Поэтому то, что у нас взбунтовался довольно благополучный средний класс, это вполне закономерно", ― рассуждает Шимов.





Эксперт также назвал главную особенность белорусского протеста: "ставка была сделана на мирный протест, который не был направлен на силовой сценарий, и в этом принципиальное отличие от событий на Украине 2014 года". Что же касается прошедшего в стране Всебелорусского собрания, то оно никак не повлияло на разрешение ситуации.





"На мой взгляд, диалога не было, каждый остался при своих. У нас сформировались две параллельные политические реальности, это реальность действующей власти и ее сторонников и реальность оппозиционно настроенной части общества. И они идут параллельными курсами, не пересекаясь. Общество расколото, на сегодня этот раскол носит пассивный характер, он ушел вглубь. Уличными акциями добиться смены власти не получилось, власть показала зубы. У протестующих очевидный кризис жанра, у них нет стратегии дальнейшей борьбы, потому что ходить по улицам с флагами уже ни на кого впечатления не производит. Эффект новизны ушел", ― говорит Шимов.





Поскольку протест перешел в пассивный режим и договариваться с ним у власти особых стимулов нет, соответственно и Всебелорусское собрание прошло в традиционном формате, как и все предыдущие, ―власть отработала собственный сценарий развития событий, отмечает политолог.





"Да, была заявлена идея некой конституционной реформы, пока не до конца ясно, в чем она будет заключаться, но очевидно, что опять же это будут чисто косметические изменения, либо это будет подготовка к трансферу власти, но на условиях самой же власти", ― рассуждает Шимов.





В сложившихся условиях параллельная жизнь власти и протеста в Беларуси может продолжаться достаточно долго, пока ситуация в стране остается более или менее стабильной, и предпосы к для примирения протеста и власти в стране пока не наблюдается.



