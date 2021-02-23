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Виталий Цыганков: Мы наблюдали разговор вассала и сюзерена

Вассал гораздо лучше чем соперник, оппонент либо просто самостоятельный руководитель.


Мизансцена, когда Путин говорит какие-то банальности о вечной дружбе народов, а Лукашенко, как образцовый ученик, записывает (что там можно записывать? "Великая Отечественная война" - чтобы не забыть вдруг?) - лишь подчеркивает впечатление, которое, подозреваю, сформировалось у многих, пишет политический аналитик Виталий Цыганков.

Впечатление, что мы наблюдаем разговоры вассала и сюзерена. В первой встрече в Сочи это было видно особенно ярко и четко, - когда "язык тела" Лукашенко всячески подчеркивал его подчиненную позицию.

Вассал. Иногда капризный, почти всегда надоедливый, часто просит слишком много (но не сейчас, сейчас милостиво ждет ласки с барского плеча).

В любом случае (даже если был слишком капризным) вассал для сюзерена – полезная штука. Гораздо лучше чем соперник, оппонент либо просто самостоятельный руководитель. Вассала надо понимать, лелеять и поддерживать в трудное время. Что и делается.

Перевод с бел. — EX-PRESS.BY
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