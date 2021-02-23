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Экспертное сообщество объединяет усилия

Ведущие негосударственные исследовательские организации объединились в Белорусскую ассоциацию исследовательских центров (Belarussian Association of Research Centers, BARC).

По задумке инициаторов создания BARK, она будет способствовать развитию исследований и разработок в области политики, экономики, государственного управления, внешней политики, энергетической безопасности и других приоритетов развития нашей страны. 

фото для иллюстрации

Кроме того, Ассоциация будет обеспечивать рекомендациями и результатами исследований все стороны, включенные в принятие политических решений, а также выступать площадкой для структурированного диалога при решении национальных и региональных проблем.    
"Белорусский партизан"
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