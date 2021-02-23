







«Я уже в оппозиции к диктатуре Лукашенко 25 лет. Для меня заявить о победе Лукашенко — это значит предать 6 млн моих избирателей, отказаться от своего имени, биографии, семьи, детей, друзей, единомышленников, всех тех, кто верил в меня и светлое будущее своей страны, своих детей», - сразу обозначил Климов.





По его мнению, назвав себя в интервью DW «лидером белорусской оппозиции, сыгравший ключевую роль в свержении диктатуры Лукашенко», Тихановская не только привлекла к себе внимание западной прессы и политиков, но и взяла на себя весь груз ответственности за страну, за всех белорусов – «не только за тех, кто сражается и погиб в борьбе с диктатурой, но и за тех, кто устраивает репрессии против мирных белорусов, отстаивающих свои конституционные права».





«Тихановская, как капитан подбитого торпедой корабля, обязана покинуть корабль последней, или уйдёт на дно вместе с ним, пока не спасён последний член экипажа. Мы на войне, и если командующий сдаёт сражение и свои войска врагу, когда исход битвы ещё не ясен, то он либо сошёл с ума, либо трус и предатель. Хотелось бы думать, что Тихановская просто переутомилась и не в своём уме, поскольку назвать её предателем было бы большим разочарованием для всех белорусов, которые несут свою боевую вахту в стране по защите от Лукашенко своей семьи, детей, работы или бизнеса. Белорусам и так не легко, а тут ещё Тихановская, которая заявляет, что Лукашенко победил», - уверен он.





Что же касается заявления Тихановской о том, что оппозиция «уступила улицы диктатуре», то, считает Климов, это свидетельствует только о том, что «Тихановская просто устала, и ведёт себя как боксёр, который от усталости просто падает на ринг, иммитируя нокаут, лишь бы не продолжать этот позорный для него бой».





«Интересно, что на это скажут те депутаты Верховного Совета 12-го созыва, которые первыми дали бой Лукашенко ещё в Овальном зале Дома правительства в 1995 году. Тихановская совсем не знает историю своей страны, а ведь первое вооружённое восстание за независимость и восстановление действий Статутов Великого Княжества Литовского было 200 лет назад под предводительством Тадеуша Костюшко. И пока белорусы ходят по улицам своих городов и селений, эти улицы принадлежат им», - указал он.





Более того, подчеркнул экс-депутат, в количественном отношении ничего с августа 2020 не изменилось — «миллионы белорусов как выходили свободно на улицы своих городов, так и продолжают это делать сегодня, и никак Лукашенко им этого запретить не сможет».





«Более того, на прошедшем Всебелорусском собрании Лукашенко открыто признал своё поражение, запросил "мира и согласия" с белорусами. Победители так себя не ведут, тем более не собирают миллион подписей госслужащих и работников бюджетной сферы в адрес Еврокомиссии с просьбой простить Лукашенко и отменить санкции против предприятий-спонсоров его диктатуры. Вот это похоже на капитуляцию Лукашенко перед Европой и своими гражданами», - добавил он.





Что же касается политической активности протестующих в 2021 году, Климов выразил уверенность, что она будет только нарастать, ведь на смену политическим лозунгами справедливых выборов придут лозунги экономические.





«С нового года цены на продукты питания выросли на 50%, увеличены тарифы на электричество, газ, оплата коммунальных услуг, базовая ставка, НДС, введён налог на владельцев транспортных средств, растёт цена автомобильного топлива, курс рубля относительно доллара падает, что для нашей страны чревато постоянным ростом цен на товары первой необходимости. Всё это в совокупности неизбежно приведёт в этом году к отставке Лукашенко и избранию нового президента Беларуси, который сейчас хоть и сидит в тюрьме, но в отличие от Тихановской не сдаётся диктатуре, верит в свой народ и победу не только на суде, но и на президентских выборах 2021 года», - подытожил он.