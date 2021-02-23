Бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская рассказала «Брестской газете», как ей и детям живется за границей и почему пришлось сменить имидж.





«Через некоторое время после приезда в Литву начались международные поездки – и стало понятно, что мой имидж немного не соответствует уровню встреч. Мне помогли подобрать презентабельные костюмы, предложили сделать более современную прическу. Конечно, я эту помощь приняла. Мне очень многому пришлось научиться за короткий срок».





По словам Светланы, для детей, хоть они и заметили новую стрижку и одежду, мама осталась прежней. И сама она отмечает, что чувствует себя такой же, как и раньше, когда жила в Беларуси.





«Мне этот образ комфортен, но был комфортен и образ домохозяйки. Я ощущаю себя так же, как и раньше, только стало больше боли, переживаний и ответственности, конечно, – говорит экс-кандидат в президенты. – Я сейчас выгляжу так, чтобы достойно представлять белорусов и чтобы им было приятно смотреть на человека, которого они выбрали. Но уверена, что люди приняли бы меня и в том образе домохозяйки. Стиль – это второстепенно».





Светлана Тихановская летом 2020 года. Фото: Влад Гридин / RFE/RL





Пропагандисты, кстати не только отечественные, пытаются убедить свою эксклюзивную аудиторию, будто Тихановская за границей купается в роскоши: ей, мол, и дома там дарят, и на шикарных автомобилях возят .





Попросили Светлану прокомментировать это. И вот что она сказала: «Конечно, пропагандисты жгут. Покажите тот дом, который мне подарили. Я с удовольствием поеду туда жить (смеется – прим. ред.). Пользуясь случаем, еще раз хочу сказать спасибо Литве. Мне предоставили статус официального гостя. Это не мое решение, а правительства Литвы. Я вообще об этом не знала. И как официальному гостю мне предоставлена охрана. Автомобиль, в котором я езжу, – это автомобиль охраны. Про него и говорят, что шикарный. Также правительство Литвы организовало мне безопасное проживание».





По словам Светланы, она живет обычной и вместе с тем необычной жизнью. Дома она только мама, потому что дети для нее важнее всего. Сын и дочь не заметили особых перемен в ее статусе и имидже: для них она просто ходит на работу и проводит там очень много времени.





«Я рано уезжаю и очень поздно возвращаюсь. Выходные стараюсь проводить с детьми, но это не всегда удается. Чаще всего в субботу и воскресенье тоже занята, – рассказывает экс-кандидат в президенты. – Иногда получается пообедать, иногда – нет. Бывает, в пять вечера только позавтракаешь. Все зависит от загруженности, от распорядка дня. Очень много встреч, в том числе онлайн. Из-за коронавируса те же встречи с парламентариями и лидерами разных стран проходят через Zoom. Меньше езжу и глаза мозолю пропагандистам (улыбается – прим. ред.)».





В связи с частым отсутствием Светланы дома с детьми ей помогают. Дочь ходит в местный сад. Сын – в школу. В мамины дела они никак не вовлечены.





Светлана Тихановская призналась «БГ», что очень скучает по Беларуси, по дому и друзьям. Но во снах ничего и никого родного не видит: «Я дико устаю и просто сплю… Конечно, я благодарна за всю ту помощь, что нам оказывают другие страны. Но для меня Родина – не пустое слово. Я хочу домой и очень скучаю».



