Мнение: Путину и Лукашенко есть что скрывать

Сочинские игры с картами









Поговорили про дорожные карты “союзной интеграции”, про деньги, которые “мы не выбросили деньги на ветер”, про российскую вакцину от коронавируса. Естественно, покатались на лыжах, снегоходах и оттрапезничали с тремя бокалами на каждого.





А вот Дмитрий Медведев на закрытую вечерю так и не явился. Третий лишний?





Роман Яковлевский. Что осталось за кадром сочинских посиделок? Об этом в интервью Беларускай праўдзе размышляет политический обозреватель





- За кадром осталась самая центральная тема переговоров – конституционная реформа в Беларуси. Еще в прошлом сентябре Кремль отводил на реформу год-полтора, но на ВНС Лукашенко решил «продлить» ее до 2025 года, существенно видоизменив. Интересы Лукашенко и Путина совпадают?





- Они могу совпадать лишь в одном – в бесконечном единоличном правлении. Свои ускоренные «реформы» госстроительства Путин уже провел. Осталось ему только пережить предстоящие осенью очередные думские выборы с допуском безопасных для режима разнокалиберных партий. А Лукашенко только туманно упомянул о конституционном референдуме в конце года. Сможет ли до него дожить белорусский режим, полной ясности нет. Многое будет зависеть от живучести реальной оппозиции. И, что главное, состояния экономики. Ее бесконечно так подпитывать извне уже нельзя без развития отечественного бизнеса.









- Российские деньги стали одной из тем публичных переговоров Лукашенко и Путина в Сочи. По сообщениям Коммерсанта, Лукашенко прилетел в Сочи просить кредит в 3-3,5 миллиарда долларов. В этой связи обращает на себя одна фраза Путина: «Вы упомянули о финансовой поддержке. Вы правы абсолютно, это важно, но это далеко не главное. Главное – это совместная работа и кооперация в реальном секторе экономики». Путин сформулировал новую формулу взаимоотношений: деньги взамен на живые предприятия?





- Эта формула всегда присутствовала в их совместной работе и кооперации. Теперь вот, надо полагать, в верхах обеих частей союзного государства возникли очередные сочинские ожидания: как теперь конкретно будет реализовываться «совместная работа». Очевидно, что агрессивность российского капитала будет усиливаться, в силу разных причин, для обеих частей этого государства. Одной из причин называют нелегитимность для Запада собеседника Путина в Сочи. А это может облегчить ему иобретение фамильного серебра другого.





- Внезапно в Сочи изменились контуры и «союзной интеграции»: 31 дородная карта приросла еще двумя дородными картами, из которых шесть-семь остались недоработанными. О чем это свидетельствует?





- В этой колоде «союзных» карт есть один козырь—карта о создании наднациональных органов союзного государства. Появление еще каких-то карт, которые следует доработать, может свидетельствовать о неких разночтениях между Минском и Москвой таких карт. Для полной картины недостает четкой информации об этих их играх. Значит, есть что скрывать..







