Глава грузинской оппозиционной партии задержан в Тбилиси
Глава оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Ника Мелия задержан в Тбилиси. Об этом сообщает телеканал Rustavi 2.
Как стало известно, спецназ задержал Мелию в офисе партии, применив слезоточивый газ во время операции. По информации грузинского Первого канала, вместе с политиком за сопротивление полиции задержаны более десяти человек, в том числе оппозиционер Ираклий Надирадзе, передает РИА Новости.
08:50 23/02/2021
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