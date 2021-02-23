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Лукашенко пришлось облетать страну - Украина не пустила

Самолёту Лукашенко пришлось облетать территорию Украины, пишет avia.pro.

Украинские авиационные службы не пустили самолёт президента Белоруссии в воздушное пространство страны, вынудив совершать значительный крюк на пути в Сочи. Одной из причин этому называются резкие заявления Лукашенко в адрес официального Киева, причём, подобная ситуация наблюдается далеко не в первый раз.


На представленной схеме полёта президентского борта можно увидеть, что самолёт Лукашенко вполне мог пройти через воздушное пространство Украины, даже не затрагивая воздушное пространство Крыма (Беларусь официально не признаёт вхождение Крыма в состав России), однако, судя по мнениям аналитиков, борт Лукашенко попросту не пустили в воздушное пространство страны.

Следует отметить, что в Сочи 22 февраля состоялась встреча президента России Владимира Путина с Лукашенко, во время которой, согласно официальным данным, лидеры двух стран должны были обсудить вопросы безопасности Союзного государства, однако, по неофициальным данным, прибытие Александра Лукашенко в Россию связано с намерениями попросить очередной кредит в сумме в 3 млрд. долларов.
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