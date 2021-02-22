



“Раньше нас особо никто не трогал, некоторые смены даже с пониманием относились, на контакт шли, отгоняли от нас провокаторов”, –– рассказывает Еврорадио белоруска Ирина.





8 февраля к митингующим у посольства белорусам подошла полиция и впервые запретила им собираться. По словам Ирины, до сих пор никто из полицейских не смог им объяснить почему:





— Нас просто разгоняют. Пробовали одиночные пикеты — бесполезно. На днях собирались группой со стороны храма без всякой атрибутики и лозунгов, просто общались. Сначала подошла одна “партия” полицейских, спросили, что ребята делают тут. Они ответили, что ждут друзей и собираются в кафе.





В итоге пригнали полицейские машины и автозак, проверили выборочно документы. Тем, у кого был паспорт РФ, ничего не сказали. А одного активиста с белорусским паспортом увезли в ОВД Басманное. Но предъявить ему ничего не смогли, отпустили. Пригрозили, что впредь будут забирать белорусов, кто просто так стоит у посольства.





В России законом разрешено проводить одиночные пикеты. Но на улице Маросейка, где находится белорусское посольство, видимо, действуют другие правила. 11 февраля на одиночный пикет с бело-красно-белым плакатом “Беларусь: закон, народ, свобода” вышла гражданка России Светлана. Через пару минут к ней подошли четыре полицейских, проверили документы и сообщили, что “на данный момент здесь нельзя находиться”.





— Сказали, что задержат меня. Хоть я живу в России 20 лет, имею российское гражданство и право стоять в одиночном пикете с добрым мирным плакатом, — говорит Светлана.





Одиночный пикет Светланы / rusnews





Тем временем в провластных российских телеграм-каналах стали появляться сообщения о “чистом посольстве Белоруссии” и “отсутствии почитателей майдана”.





“А у посольства Белоруссии в Москве — тишина, майдаунов не обнаружено!





Сегодня, в среду 10 февраля 2021 г., активисты совершили “Вечерний Дозор” к посольству Республики Беларусь в Москве на предмет нахождения там почитателей майдана.





Никого не обнаружили! Посольство Белоруссии — чисто! Мы отстояли его!” — такого типа сообщения транслируют некоторые телеграм-каналы.





Белорусы предполагают, что такое повышенное внимание к их акциям связано с внутриполитическими волнениями в России — акциями в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. При этом они не планируют прекращать собираться и выражать свою позицию по поводу событий в Беларуси.





— Мы были готовы к тому, что рано или поздно нам запретят стоять у посольства. Но мы не сдаёмся. Пробуем собираться практически каждый день, кто как может. Вчера трое ребят подошли к посольству и пытались постоять безо всякой символики и не привлекая внимания. Но там теперь дежурят полицейские, — добавляет наша собеседница.





Полицейский патруль возле посольства / Еврорадио





По словам Ирины, обычно к посольству приходят белорусы, живущие и работающие в Москве:





— Также частенько приходят неравнодушные москвичи. Даже те, которые ни разу не были в Беларуси, но очень хотят нас поддержать. Но таких единицы.