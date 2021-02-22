Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская объявила подготовку ко Дню Воли.





«25 марта – это День Воли. День нашей независимости. И я призываю всех белорусов готовиться к этому дню уже сейчас: мобилизовать протестный дух, выстраивать безопасные сообщества, планировать возвращение на улицы собственных городов. Ведь единственная сила, способная остановить распродажу страны, – это народ Беларуси», – написала политик в своем телеграм-канале, сообщает БГ.

Она подчеркнула, что «за последние месяцы Лукашенко не просто довел Беларусь до страшного кризиса, но и стал главной угрозой независимости страны». По ее словам, он пытается продать Беларусь по частям в обмен на кредиты и поддержку, чтобы удержаться еще несколько месяцев.





«25 марта – это день, к которому мы объединяем усилия и заявляем: мы вместе против кризиса и за новую Беларусь», – заключила Тиханоская.





День Воли отмечается в Беларуси ежегодно 25 марта. Исключениями стали акции 1996, 2002 и 2019 годов, проведенные 24 марта. А в 2020-м году его отметили онлайн из-за эпидемии коронавируса.





Этот праздник посвящен принятию 3-й уставной грамоты Рады БНР, объявлявшей независимой Белорусскую Народную Республику (25 марта 1918 года).