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Белорусы потребовали изменить Избирательный кодекс. Ермошина рассказала, что уже просила об этом Лукашенко

Более 300 белорусов подписали петицию с предложением об изменении избирательного кодекса Беларуси. Ее отправили в ЦИК. И его глава Лидия Ермошина ответила.



Что было в обращении

Составители петиции напомнили, что ещё в январе 2017 года общественная кампания «Правозащитники за свободные выборы» (ПзСВ) предоставила разработанный её экспертами документ «Обоснование приоритетных рекомендаций о внесении изменений в избирательное законодательство Республики Беларусь» на рассмотрение межведомственной рабочей группы при ЦИК, сообщает Телеграф.

В нем предлагалось дать право политическим партиям включать в состав участковых комиссий своих членов, ограничить досрочное голосование (каждый такой голосующий должен предоставлять подтверждающий документ). Так же в документе говорилось о прозрачности подсчёта голосов и публикации итогов голосования.

«Однако никакой информации о результатах рассмотрения приоритетных рекомендаций, изложенных в вышеуказанном документе, до настоящего времени ( 2021 год) обнародовано не было!», — пишут авторы петиции.

Составители обращения потребовали от ЦИК внести проект закона на рассмотрение Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь в срок до 01.06.2021.

В ответ глава ЦИК Лидия Ермошина написала, что ЦИК не имеет права законодательной инициативы, что не помешало Центризбиркому направить предложения Александру Лукашенко ещё в 2017 году.

«Решения по ним не принято», — констатировала Лидия Ермошина.

Глава ЦИК напомнила, что до того, как власти определятся, какие изменения хотят внести в Конституцию, правки в Избирательный кодекс вноситься не будут.
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