+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Порции маленькие, зато по три бокала: Лукашенко и Путин пообедали вдвоем, Медведев не приехал

Стало известно, как Путин угощал Лукашенко во время обеда в Сочи

Владимир Путин и Александр Лукашенко после переговоров в Сочи обедали вдвоем. Дмитрий Медведев не приехал, хотя ранее появилась информация, что его визит планируется. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул первого».

Там также опубликованы кадры обеда Путина и Лукашенко.

«Порции – маленькие. Зато по три бокала!» – сообщает подробности Telegram-канал.

Отмечается также, что президент России ранее хвалил продукты из РБ, в связи с чем его белорусский коллега привез с собой гостинцы.
KP.by
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Ольга Карач
Обращение к владимиру путину
Павел Знавец
Памяці Ізабэлы Марціновіч.
Игорь Драко
Выборы, революция, террор, гражданская война
Михаил Пастухов
МАНИФЕСТ ЛЕВЫХ ПАРТИЙ
Анатолий Шумченко
ИП и письмо КГК
Канапацкая Ганна
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ВНС
Петр Рудковский
Сацыялагічнае (а)пытанне Лукашэнкі


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]