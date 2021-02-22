Порции маленькие, зато по три бокала: Лукашенко и Путин пообедали вдвоем, Медведев не приехал
Стало известно, как Путин угощал Лукашенко во время обеда в Сочи
Владимир Путин и Александр Лукашенко после переговоров в Сочи обедали вдвоем. Дмитрий Медведев не приехал, хотя ранее появилась информация, что его визит планируется. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул первого».
Там также опубликованы кадры обеда Путина и Лукашенко.
«Порции – маленькие. Зато по три бокала!» – сообщает подробности Telegram-канал.
Отмечается также, что президент России ранее хвалил продукты из РБ, в связи с чем его белорусский коллега привез с собой гостинцы.
18:49 22/02/2021
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