Суд над Бабарико: важные моменты сегодняшнего дня
В суде Московского района Минска завершился очередной день заседания по делу «Белгазпромбанка».
архивное фото
Самое важное и интересное с процесса над экс-банкиром, претендовавшим в кандидаты в президенты, отмечает пресс-служба Виктора Бабарико.
▪ Виктор Бабарико в хорошем настроении. В Минске солнце — оно светит и дает надежду. В зале экс-банкир находится в клетке без наручников.
▪ Прокуроры продолжают зачитывать обвинения в отношении фигурантов. Пока оглашается обвинение, защита Виктора Бабарико его просто слушает.
▪ Следующий этап – предоставление стороной обвинения доказательств вины. Защита будет участвовать в их исследовании.
▪ На данный момент, после изучения материалов следствия, адвокаты Бабарико не видят доказательств тех обвинений, которые вменяют Виктору Дмитриевичу.
Отмечается, что открытым процесс назвать нельзя: часть журналистов могут попасть на заседание, часть — вынуждены стоять возле суда.
17:41 22/02/2021
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