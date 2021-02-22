В нем значилось, что "Весна" якобы всерьез озабочена ростом нарушений прав граждан на свободу выражения мнений и мирных собраний в ряде европейских стран и якобы призывает провести расследование таких случаев нарушений.





В приложении содержалось 28 фото, очевидно, скачанных из открытых источников в интернете.





Письмо было отправлено с адреса [email protected] , который никогда не принадлежал и не имеет отношения к "Весне".





"Официально заявляем, что никаких писем с указанного ящика мы не отправляли, никаких призывов к европейским странам не распространяли. Расцениваем такое письмо от имени ПЦ "Весна" как грязную провокацию со стороны белорусских спецслужб", - прокомментировал ситуацию Алесь Беляцкий.