Чекисты не дремлют? От имени "Весны" на адреса европейских парламентариев и послов отправлено фейковое письмо
Вечером в пятницу - 19 февраля - якобы от имени Правозащитного центра "Весна" было отправлено письмо на английском языке по 85 электронным адресам европейских парламентариев и послов разных стран.
В нем значилось, что "Весна" якобы всерьез озабочена ростом нарушений прав граждан на свободу выражения мнений и мирных собраний в ряде европейских стран и якобы призывает провести расследование таких случаев нарушений.
В приложении содержалось 28 фото, очевидно, скачанных из открытых источников в интернете.
Письмо было отправлено с адреса [email protected], который никогда не принадлежал и не имеет отношения к "Весне".
"Официально заявляем, что никаких писем с указанного ящика мы не отправляли, никаких призывов к европейским странам не распространяли. Расцениваем такое письмо от имени ПЦ "Весна" как грязную провокацию со стороны белорусских спецслужб", - прокомментировал ситуацию Алесь Беляцкий.
Все актуальные контакты организации содержатся на соответствующей странице официального сайта и в социальных сетях.
17:15 22/02/2021
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