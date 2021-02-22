Мотивы и тайны главных пропагандистов режима









Григорий Азаренок и «тайные пружины» его семьи

До 2020-го Григорий трудился на ниве региональных новостей, но политический кризис в стране дал развернуться по-настоящему. И было с кого брать пример! Его отец Юрий активно «навешивал» гражданам с голубого экрана еще в 90-х.





Настоящая слава к Азаренку-старшему пришла после фильма «Ненависть: дети лжи» перед референдумом 1995 года, где он сравнил коллаборантов времен Второй мировой войны и современных беларуских националистов. В 2005-го Юрий Азаренок возглавил Белгостелерадиокомпанию, пока не был уволен за пьянство в 2008-м.





Но Григорий настолько восхищался карьерой отца, что даже украл у него название для своей передачи «Тайные пружины политики». Одноименный фильм Юрий Азаренок выпустил еще в далеком 2001-м. Сегодня младший в семейном подряде пропагандистов снимает сюжеты о теории заговора коронавируса, мистической войне против Лукашенко и «тех, кто осквернил свою жизнь грехом предательства».









«Вы продались в августе, и уже через неделю о вас забыли. Почем вы, мастера культуры? Впереди у вас — старость, неизгладимый позор, бедность и безвестность!». Вероятно, на беларуском ТВ обучают говорить в тональности так называемого президента, выкрикивая: «Наркоманы! Проститутки!»





Интересный факт: в 2007 году Азаренок-старший получил оплеуху от Киркорова на «Евровидении», после чего в этом же году получил заслуженного деятеля культуры Беларуси. С 2014-го работает в отделе информации и общественных связей Управления делами президента под началом Виктора Шеймана.





Веселый и находчивый Андрей Муковозчик

В 2021-м Андрею Муковозчику стукнет 58 лет, но он не унывает. Еще каких-то 15 лет назад он возглавлял МОО «Беларуский КВН». В 2007-м у н о была своя программа на телевидении «Вот так шоу!», куда он приглашал беларуских квнщиков из российской «Евролиги». Это противоречило законам Международного союза КВН, из-за чего вспыхнул конфликт с Масляковым.





В итоге «Евролигу» закрыли, но и передача Муковозчика просуществовала недолго. Интересно, что в разгар конфликта беларуские квнщики написали открытое письмо Маслякову, где говорилось, что действия руководителя беларуского КВН «идут вразрез с интересами всего квновского движения Беларуси. <...> В ход идут любые методы — от подтасовки фактов до циничного использования популистских лозунгов. На деле же речь идет о личных амбициях и финансовых интересах одного человека, который практически в одиночестве продолжает пытаться вершить судьбы Беларуского КВН, реально никого не представляя».





В 2010 году Муковозчик покинул пост председателя МОО «Беларуский КВН», похоронив юмор в Беларуси. Далее была карьера журналиста. Через несколько лет он почувствовал себя колумнистом и стал писать для «СБ».





Обелить убийц из НКВД, которые сожгли беларускую деревню, – легко. Назвать работу беларуских адвокатов в разгар репрессий подленькой – пожалуйста. А главное – ему все сходит с рук. Зато других журналистов закрывают на два года за стрим с «Площади Перемен».





Но фокус в том, что Муковозчик даже не журналист – он не знает о профессиональной этике. Но помните, как у Лапенко-журналиста: «Чувство собственного профессионализма не дает мне покоя».





Как Тур хотел быть Дудем, но пришлось полюбить Лукашенко

Кто такой Игорь Тур на самом деле? Он родился в поселке Первомайский, хотел стать футболистом, но, поскольку мама работала директором городского дворца культуры, решил выбрать творческую стезю.





В интервью от 2020 года «Лидской газете» он признался, что в футболе звезд с неба не хватал, поэтому решил сменить профиль и стать спортивным журналистом (какое сходство жизненного пути с Юрием Дудем!).





Игорь Тур поступил на журфак БГУ, участвовал в конкурсах красоты вроде «Мистер журфак», подрабатывал моделью. Когда-то даже снялся в рекламе БЧБ-одежды. Но потом быстро переоделся в серый костюм и стал вещать на ОНТ про беглую оппозицию, которая хочет «любить, бить и резать».





В студенческие годы юноша не питал большой любви к курсу Лукашенко. Определиться с убеждениями помогла «влиятельная девушка с пролукашенковскими взглядами», которая появилась на личном фронте. Вскоре Тур попал в президентский пул журналистов, а общение с бывшими однокурсниками сошло на «нет».





По-настоящему звездный час Игоря наступил в 2020-м, когда многие коллеги отошли в сторону и освободили эфирное время в прайм-тайм. Довольно быстро стал любимчиком Лукашенко, сопровождая его на официальных мероприятиях.





Интересный факт: по мнению Тура, его главное качество – обостренное чувство справедливости. Любит читать «Собачье сердце», но сейчас книги в руках держит редко. В профессии предпочитает импровизировать.





Придыбайло: обида на Перлина и скандал с суицидом

Константин Придыбайло родился в Воркуте, но потом вернулся на историческую родину родителей и поступил в БГУ на факультет социальной психологии. Венценосно носил звание «Звезда культуры университета».





В 2012 прошел кастинг и стал ведущим программ «День спорта» и «Добрай раніцы, Беларусь!» на «Беларусь-1», но всегда хотел большего. Поэтому уехал в Россию. В 2015 устроился на канал Life78 (часто называемый «жёлтым»), но уже в 2016 оказался втянут в скандал.





Дочь вице-губернатора после откровенного интервью с корреспондентом канала покончила жизнь самоубийством. Журналисты оставили девушку, которая недавно выписалась из психиатрической больницы, одну в квартире, несмотря на предупреждения родственников, что она может покончить с собой.





Константин Придыбайло, будучи заместителем главного редактора Life78, высказал мнение, что его журналисты поступили правильно. Союз журналистов Санкт-Петербурга осудил действия сотрудников телеканала и выявил нарушения этики.





После скандала Придыбайло покинул канал. Ходили слухи, что он планировал вернуться в Беларусь и стать шоуменом – беларуским Ургантом. Но вакантное место занял Евгений Перлин. Тогда Константин уехал в Москву и стал работать в компании Life над молодежным политическим шоу.





В 2020-м в рядах корреспондентов Russia Today Константин победоносно вернулся в Беларусь, чтобы излить всю желчь и ненависть за то, что его когда-то обидели.







