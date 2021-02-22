Торг начинается: переговоры Лукашенко и Путина в Сочи пройдут без свидетелей
Владимир Путин и Александр Лукашенко начали переговоры в Сочи, сообщает телеграм-канал «Пул N3».
"Очень рад нашей новой встрече. Это в современных условиях уже большая редкость", - сказал Путин, приветствуя Лукашенко.
Как передает "Пул N3", переговоры проходят в формате без галстуков. После традиционного позирования для прессы, разговаривать "о серьезном" Путин и Лукашенко будут тет-а-тет.
Заявления по итогам не запланировано, только если они сами этого не возжелают. Детали повестки переговоров также неизвестны.
Хотя понятно, что Лукашенко будет просить у Путина денег, а чего потребует тот взамен, неизвестно.
Ранее официальные источники обнародовали стандартные пресс-релизы с фразами о «широком комплексе вопросов» и т. п. Из конкретики лишь упоминания о неких вызовах, в том числе в сфере военной безопасности. Также лидеры планируют поговорить о проектах в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях.
Видимо, это стоит понимать как переговоры о взаимной торговле, промкооперации, доступе товаров на рынки, перевалке нефтепродуктов, образовании и т. п.
15:17 22/02/2021
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