День Воли отмечается в Беларуси ежегодно 25 марта. Исключениями стали акции 1996, 2002 и 2019 годов, проведенные 24 марта. А в 2020-м году его отметили онлайн из-за эпидемии коронавируса.





Этот праздник посвящён принятию 3-й уставной грамоты Рады БНР, объявлявшей независимой Белорусскую Народную Республику (25 марта 1918 года).





По словам руководителя партии Рыгора Костусева, в Минский горисполком должна быть подана совместная заявка от всех политических демократических субъектов Беларуси о проведении мероприятия, связанного с Днем Воли 2021 года.





«На сегодняшний день мы уже отработали ряд шагов по заключению договоров с коммунальной службой, с минской городской милицией и скорой помощью. Мы обратились к ним и ждем сигнала на заключение договоров с этими организациями», — поделился информацией глава БНФ.





«Для чего это нужно? Мингорисполком готов рассматривать, согласно белорусскому законодательству, нашу заявку только при наличии именно этих договоров. Если этих договоров не будет, то наша заявка Минским городским исполнительным комитетом даже не будет рассматриваться. Вот мы над этим работаем», — уточнил Рыгор Костусев, передает Радио «Рацыя».







