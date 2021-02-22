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Боррель: Репрессии в Беларуси нарастают - нужны новые санкции

Вопрос о ситуации в Беларуси изначально не стоял на повестке дня сегодняшней встречи министров иностранных дел в Брюсселе.

Боррель: Репрессии в Беларуси нарастают - нужны новые санкции
Он был внесен в повестку по инициативе верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля в связи с нарастанием репрессий в Беларуси

Евросоюз полагает, что в Беларуси нарастают репрессии против общества и, в первую очередь, против защитников прав человека, поэтому министры иностранных дел ЕС обсудят ситуацию в нашей стране на сегодняшней встрече в Брюсселе. 

Такое мнение высказал в понедельник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по прибытии на встречу.

"В Беларуси репрессии нарастают и усиливаются, происходит запугивание населения, мы должны обсудить возможный ответ со стороны Евросоюза", - цитирует Борреля ТАСС.

Напомним, накануне глава Народного антикризисного управления Павел Латушко сообщил, что 22 февраля в Брюсселе рассмотрят уже подготовленный четвертый пакет санкций против правящего в Беларуси режима. В частности, ЕС расширит санкционные списки чиновников, судей и силовиков.
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