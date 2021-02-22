











- Сторонники белорусско-российской интеграции справедливо полагают, что только развитие союзных отношений позволит создать прочную экономическую базу, которая сохранит и приумножит уровень материальной и социальной обеспеченности белорусов, - говорится в сообщении будущего политическогго объединения.





Инициаторы создания партии «Союз» уверяют, что она "будет нацелена на поступательное развитие общества и государства. Программа состоит из значительного блока социальных льгот, экономических свобод, преобразований в политической сфере и евразийской внешнеполитической повестки".





- Начав работать осенью прошлого года над внесением изменений в новую конституцию Республики Беларусь, гражданская инициатива «Союз» осознала необходимость переформатировать экспертную диалоговую площадку в политическую партию союзной направленности, запрос на которую остро ощущался тогда и к настоящему времени только усилился. Как мы и предполагали, огромное число белорусов откликнулись на наш призыв и включились в общее дело по формированию партии. Кропотливая работа вышла на финишную прямую – учредительный съезд. Наша команда уверена в своих силах и готова к конструктивной политической работе, - отметил председатель организационного комитета по созданию партии «Союз», Сергей Лущ.





Напомним, что белорусская власть сейчас оказалась в полной зависимости от России. В связи с этим "доброжелатели" напоминают, что договор о создании Союзного Государства, который был подписан в 1999 году, своим итогом предусматривает создание единой государственной структуры с Конституцией, валютой, единым экономическим, транспортным, энергетическим пространством.





В 2019 году РФ и РБ подготовили проект по углубленной интеграции стран. Им предусмотрено создание единого рынка, универсальных Налогового и Гражданского кодексов. Всего разработана 31 дорожная карта, содержание которых не раскрывается.





Готов ли Лукашенко обменять государство в обмен на личную власть, увидим в ближайшее время.

