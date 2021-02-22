+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Подростка с эпилепсией приговорили к 5 годам колонии за "массовые беспорядки" - прямо в суде у него началась истерика!

22 февраля в Гомеле судья Дмитрий Дебой приговорил к 5 годам колонии несовершеннолетнего Никиту Золотарева, который болен эпилепсией! После приговора у мальчика началась истерика - он бросался на решетку и кричал "Выпустите меня отсюда!".

Подростка с эпилепсией приговорили к 5 годам колонии за "массовые беспорядки" - прямо в суде у него началась истерика!
Никита в центре
Дело в Гомеле рассматривалось в отношении трех молодых людей, которых обвинили в участии в массовых беспорядках и якобы нападении на сотрудников милиции в августе 2020 года.

Как передает белорусская служба Радио Свобода, несовершеннолетнего Никиту Золотарева приговорили к 5 годам воспитательной колонии, Дмитрий Корнеев получил 8 лет колонии строгого режима, Леонид Ковалев – 6 лет.

По версии следствия, 28-летний Леонид Ковалев планировал провокацию во время протестов в августе 2020 года, изготовил два "коктейля Молотова" и подговорил двух друзей бросить их. 25-летний Дмитрий Корнеев, утверждают следователи, бросил бутылку в сотрудников милиции.

Третий фигурант дела – Никита Золотарев, ему на момент событий было 16 лет. В сообщении Следственного комитета Беларуси говорилось, что он ничего в сотрудников милиции не бросал: убежал с места событий, сел в такси и выбросил из машины свой "коктейль Молотова".

Золотарев болен эпилепсией. На одном из допросов подростку стало плохо, его забрала "скорая". Но из реанимации его снова вернули в изолятор временного содержания. 

Во время следственных действий, на которых присутствовал отец Никиты, подросток сообщил отцу, что его ежедневно избивают. СК Беларуси заявлял, что у подростка не нашли телесных повреждений, и отказался возбуждать уголовное дело о применении насилия.

В суде подросток также заявил, что ему в СИЗО не дают таблеток. "Конвоир сказал:“ Ты политический, сдохнешь»", — сказал несовершеннолетний.

Отец Никиты Золотарева, Михаил Лапунок, рассказал Настоящему Времени, что ему известно о событиях 10 августа и есть ли какая-то информация о состоянии здоровья его сына.


Прокурор запрашивал для несовершеннолетнего Никиты Золотарева 6 лет воспитательной колонии, для Дмитрия Корнеева – 8 лет колонии строгого режима, для Леонида Ковалева – 7 лет.

Ковалев и Золотарев свою вину не признают. Корнеев признал частично.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Ольга Карач
Обращение к владимиру путину
Павел Знавец
Памяці Ізабэлы Марціновіч.
Игорь Драко
Выборы, революция, террор, гражданская война
Михаил Пастухов
МАНИФЕСТ ЛЕВЫХ ПАРТИЙ
Анатолий Шумченко
ИП и письмо КГК
Канапацкая Ганна
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ВНС
Петр Рудковский
Сацыялагічнае (а)пытанне Лукашэнкі


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]