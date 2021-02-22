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Адвокат Людмила Казак в Верховном суде требует отмены постановления по административному делу

Адвокат Марии Колесниковой, которую Минюст планирует лишить права на осуществление адвокатской деятельности после заседания Квалификационной комиссии, обратилась с жалобой в Верховный суд.



Людмила Казак требует отменить постановление по административному делу, которое Минюст использует в качестве формального повода для прекращения действия ее адвокатской лицензии.

Как происходило задержание

В конце сентября прошлого года Людмилу Казак задержали сотрудники правоохранительных органов, после чего увезли в Центральное РУВД. На протяжении длительного времени адвоката удерживали в отделении милиции, в течение которого подвергли её личному обыску с нарушением адвокатской тайны, препятствовали в допуске защитников, не давали сообщить о задержании супругу и проинформировать руководство БРКА и МГКА. На фоне демонстративно неправомерных действий силовиков у Людмилы Казак ухудшилось состояние здоровья, но и скорую помощь сотрудники РУВД отказались вызвать.

Лишь к ночи Людмилу Казак доставили в изолятор на Окрестина. Адвокаты смогли встретиться с ней только на следующий день, после трёхчасового ожидания под дверями изолятора. В итоге суд Октябрьского района Минска вынес решение о признании адвоката Марии Колесниковой виновной в неповиновении похищавшим её сотрудникам, которые выступали в суде как свидетели по Skype, в балаклавах и с изменёнными данными, и оштрафовал на 25 базовых величин.

Людмила Казак обжаловала постановление по административному делу в Мингорсуд. В защиту коллеги выступили более 50 белорусских адвокатов и Совет адвокатур и адвокатских сообществ Европы. Однако результата это не принесло. После получения ответа от председателя Мингорсуда Людмила Казак обратилась в Верховный суд с жалобой, в которой просит отменить постановление по делу.

Произвольное задержание

После доставления Людмилы Казак в РУВД на неё составили протокол задержания «по подозрению» в совершении административного правонарушения по статье 23.34 и протокол об административном правонарушении по 23.4 КоАП – неповиновение при задержании. Так называемое «подозрение» в участии в незаконном массовом мероприятии так ничем и не подтвердилось. В суде рассматривался только протокол по статье о неповиновении.

В жалобе адвокат приходит к выводу о том, что отсутствие законного повода и оснований к началу административного процесса по статье 23.34 КоАП свидетельствует и об отсутствии законных оснований для административного задержания, в ходе которого Людмила Казак якобы оказывала неповиновение. Поэтому задержание носило произвольный характер

Сотрудники нарушили закон< 3> div>В жалобе Людмила Казак указывает, что даже физически не могла оказать неповиновения сотрудникам милиции – её схватили внезапно и сразу же усадили в служебный автомобиль. Адвокат приводит в качестве довода норму статьи 23 (ч.4) Закона об органах внутренних дел. Данная норма обязывает сотрудника органов внутренних дел во всех случаях ограничения прав и свобод гражданина разъяснить ему основания для такого ограничения, а также возникающие в связи с этим его права и обязанности.

Людмила Казак отмечает, что смысл данной нормы состоит в том, что сотрудник милиции в ходе задержания, ограничивая человека в одном из фундаментальных прав – праве на свободу и личную неприкосновенность – обязан представиться, чтобы у задерживаемого не возникало сомнений в том, что перед ним представитель власти, а также разъяснить основания для ограничения прав. Людмила Казак считает, что задержание, больше похожее на похищение, несовместимо с обязанностью сотрудников выполнять нормы закона, регулирующего их деятельность.

Как нарушалось право на защиту

Защитник Марии Колесниковой в качестве аргумента приводит в жалобе факты, подтверждающие нарушение её права на защиту в ходе ведения административного процесса. Лицо, в отношении которого ведётся административный процесс, имеет право на помощь адвоката с момента объявления ему об административном задержании. Однако в Центральное РУВД адвокатов Людмилы Казак не пустили. Защита смогла попасть к задержанной лишь на следующий день после того, как её привезли на Окрестина.

Людмила Казак отмечает, что сотрудники милиции в суде утверждали, что она не заявляла требований и ходатайств, просьбы об уведомлении руководства МГКА и БРКА и приглашении адвокатов. Однако даже в судебном заседании оглашалось, что все требования Людмилы Казак зафиксированы в процессуальных документах собственноручно и подтверждаются письменными материалами дела. Всё это очередной раз свидетельствует о недостоверности объяснений «Иванова» и «Александровича».

Верховный суд жалобу не рассмотрел, а что замминистра юстиции Николай Старовойтов?

Как стало известно ПЦ «Весна», на заседание Квалификационной комиссии председатель МГКА Алексей Шваков не явился. Председатель БРКА Виктор Чайчиц в защиту адвоката не выступил, наоборот, подверг Людмилу Казак упрёкам и порицанию в связи с петицией адвокатов в её защиту, поскольку эти действия, по его словам, направлены не на консолидацию, а чтобы «ещё больше спор разрастался». Негативную реакцию Виктора Чайчица вызвало и то, что в последнем интервью (речь об интервью TUT.BY) Людмила Казак «не призвала адвокатов не нарушать закон и оказывать только юридическую помощь».

Людмила Казак на заседании Квалификационной комиссии отметила, что жалоба на постановление о привлечении к административной ответственности Верховным судом ещё не рассматривалась. Замминистра юстиции Николай Старовойтов ответил, что не знает, какие наступают последствия, если Верховный суд примет решение отменить постановление по административному делу о неповиновении.

Как правозащитники оценивают преследование

Как отмечает юрист ПЦ «Весна» Алексей Лойко, все обстоятельства произвольного задержания и привлечения к административной ответственности Людмилы Казак говорят о том, преследование адвоката связано исключительно в связи с её публичной защитой политзаключённой Марии Колесниковой. По мнению правозащитника, власти наносят удар по политзаключённой через её адвоката, четвёртого адвоката, попавшего под репрессии, поскольку именно защитник остаётся единственным каналом получения информации о судьбе Марии Колесниковой, находящейся в заключении в условиях цензурирования переписки и информационной блокады с внешним миром. Юрист отмечает, что власти используют произвольное содержание под стражей политического деятеля для сбивания протестной активности граждан, чтобы политик не имел возможности транслировать свои идеи перед целевой аудиторией.
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