Amnesty International: Нельзя недооценивать масштаб репрессий

Там напомнили, что власти Беларуси произвольно задерживают и пытают музыкантов, писателей, художников и актеров, а других увольняют с работы.





По словам организации, государственные репрессии, последовавшие за протестами против крайне спорного переизбрания Александра Лукашенко на пост президента, буквально уничтожают культурную жизнь в Беларуси.





Все большему числу деятелей культуры предъявляют необоснованные уголовные обвинения, и некоторые из них сейчас находятся под стражей, и их могут приговорить к большим тюремным срокам.





«Нельзя недооценивать масштаб репрессий, обрушившихся на культуру Беларуси. Власти методично уничтожают активную культурную жизнь Беларуси и ее самых ярких представителей, пытаясь вытравить из нее малейшие следы свободы выражения мнений и инакомыслия», — заявила старший руководитель кампаний Amnesty International по Беларуси Аиша Джанг.





В качестве одного из примеров Amnesty International приводит преследования, которым подвергается бывший литературный сотрудник Могилевского драматического театра Воля Семченко.





Начиная с октября 2020 года, ее несколько раз арестовывали и штрафовали за участие в «несанкционированных» митингах, а потом начали преследовать и на работе. Бывший директор театра отказался увольнять Волю и других оппозиционно настроенных сотрудников. Тогда уволили его самого. А 18 февраля потеряла работу и Воля Семченко.





«После первого задержания я боялась возвращаться домой, я почти все время ночевала у друзей. Сейчас я привыкла жить с постоянным ощущением опасности. Мы все готовы в любой момент стать жертвами государственного преследования», — рассказала Воля Amnesty International.





Не только отдельные люди, но целые культурные организации становятся жертвами государственных репрессий, отмечает Amnesty International. Пример тому – ведущий театр страны, Национальный академический театр имени Янки Купалы.





В августе 2020 года директор театра Павел Латушко выступил в поддержку мирных протестующих. Контракт с ним был немедленно разорван, и более 60 сотрудников театра, в том числе почти все актеры, ушли в знак протеста.





«Мы не будем стоять в стороне, пока власти Беларуси затыкают рот самым творческим людям страны. Наша глобальная кампании солидарности поддерживает все мирные способы протеста и сопротивления белорусского народа циничным и устрашающим попыткам властей ограничить его права человека и доступ к различным идеям и мнениям», — подчеркнула Аиша Джанг.