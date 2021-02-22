Мнение: Лукашенко намерен провести ревизию сочинских договоренностей





Главной темой на переговорах Путина и Лукашенко 22 февраля в Сочи станет выполнение сочинских договоренностей по транзиту власти в Беларуси, достигнутых 14 сентября 2020 года. У Лукашенко есть хорошие шансы, что по ряду причин Путин не будет сильно давить с целью полностью реализовать договоренности, считает руководитель аналитического центра «Стратегия» Валерий Карбалевич.





В интервью Thinktanks.by аналитик пояснил свою точку зрения.





– 22 февраля в Сочи состоятся переговоры Путина с Лукашенко. Почему именно сейчас? Чуть более пяти месяцев назад прошли предыдущие переговоры, пора подводить итоги?





– Я бы к дате особо не привязывался, она могла быть случайной. Скажем, в графике Путина появилось время для встречи.





Здесь важно другое событие – проведение Всебелорусского народного собрания. Лукашенко на нем озвучил свою дорожную карту, условно говоря, транзита власти в Беларуси. Мне кажется, Путину важно встретиться именно после этого события, потому что появился более-менее определенный план Лукашенко. И теперь есть повод для разговора.









– Как в Кремле отнесутся к плану Лукашенко? Ведь между предложениями Москвы по транзиту власти и желанием Минска существуют серьезные разночтения, и в первую очередь – временная.





– Думаю, как раз на переговорах главным станет ревизия сочинских договоренностей 14 сентября, которых в Сочи достигли Лукашенко и Путин. Действительно, вопрос о сроках очень важен.





Как можно понять из российских источников, предполагалось, что транзит власти будет осуществлен в течение года-полутора. А Лукашенко на Всебелорусском народном собрании фактически объявил, что срок удлиняется, и судя по всему, удлиняется на следующие пять лет – до 2025 года. Во всяком случае, Лукашенко так бы хотел. Это первый пункт ревизии.





Второй пункт ревизии опять-таки вытекает из его заявлений на Всебелорусском народном собрании. По его словам, это квазитранзит: Лукашенко на самом деле и не собирается уходить из власти, что он особо и не скрывает.





Он хочет остаться у власти, но уже не на посту президента, а на другой должности, например, в статусе руководителя Всебелорусского народного собрания, к которому перейдут важные государственные функции. Очень похожую схему реализовал Назарбаев в Казахстане.





К тому же оказывается, что план Лукашенко не совсем и транзит.





Именно такие предложения о ревизии Лукашенко повезет Путину.





– Соответствует ли план Лукашенко интересам Кремля?





– Думаю, у Лукашенко есть хорошие шансы, что Путин не будет сильно давить с целью полностью реализовать договоренности от 14 сентября по ряду причин.





Во-первых, смысл сочинских компромиссов состоял в том, что надо делать уступку обществу; коль общество вышло на улицы, коль общество протестует, то одних силовых приемов недостаточно, нужно предложить обществу морковку – иначе его не успокоить. Но Лукашенко сейчас приехал в статусе победителя и будет убеждать Путина, что подавил протесты без всяких протестов. «Я решил проблему, так какая разница – каким путем?»





Во-вторых, теперь потребность в российской поддержке не такая большая, как в августе-сентябре прошлого года, когда все шаталось, когда белорусская номенклатура внимательно смотрела на Москву.





Именно решительная поддержка Москвы оказалась важным фактором, позволившим Лукашенко переломить ситуацию. Сейчас ситуация в Беларуси относительно успокоилась, и такой острой необходимости в российской поддержке уже нет. Поэтому Лукашенко может достаточно смело отбиваться от давления Москвы.





Очень важным моментом является то, что в России ситуация поменялась, и Путин оказался в похожей ситуации, что и Лукашенко – я имею в виду российские протесты. И теперь Лукашенко имеет полное право говорить: мы с тобой в одной лодке, мы с тобой вместе отбиваемся от цветных революций.





Поэтому Путину будет сложно подталкивать Лукашенко к некому диалогу с белорусским обществом, потому что сам Путин не ведет никакого диалога с российским обществом. Путину будет сложно упрекать Лукашенко за жестокие репрессии, потому что похожие репрессии проходят и в самой России.





А как можно обсуждать тему суда над Бабарико? Так своего главного оппонента Путин тоже посадил в тюрьму. Какие тут могут быть претензии?





А кроме того, у России резко обострились отношения с Западом. А Лукашенко вроде как верный союзный в борьбе с Западом – таких верных союзников в борьбе с Западом у России точно нет.





Все перечисленные факторы работают в пользу Лукашенко, в пользу того, чтобы Путин согласился с ревизией сочинских соглашений от 14 сентября.





– Вы говорите, что Лукашенко не особо нуждается в российской поддержке. Но ведь “Коммерсант” сообщил про кредит в 3-3,5 миллиарда долларов, который белорусский руководитель собирается просить у Путина? Сам Лукашенко отрицает.





– Лукашенко отверг очень хитро: мол, говорят, что я еду за деньгами, нет, я еду за другим. Но одновременно почему бы и не поговорить о деньгах? Он очень хитро обошел проблему. Думаю, вопрос о кредите будет обсуждаться, иначе бы эти разговоры не выплыли бы наружу.





– Соглашение о перевалке белорусских нефтепродуктов через российские порты, уже подписанное правительствами РБ и РФ, и вероятная пролонгация соглашений о размещении на территории Беларуси двух военных объектов РФ – это морковка для Путина, призванная умаслить его?





– Транзит экспортных грузов через российские порты – действительно морковка для Путина, поскольку это решение не выгодно Беларуси. Соглашение подписано, эта тема вряд ли будет подробно обсуждаться с Путиным.





А вот что касается двух российских военных объектов, думаю, Лукашенко попытается что-то выторговать за них. Возможно, тот самый кредит в 3,5 миллиарда долларов.