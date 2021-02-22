Венедиктов: Путин на встрече с Лукашенко будет настаивать на календаре
Главред «Эха Москвы» прогнозирует, чего ждать от встречи Путина и Лукашенко. Коротко и просто.
"Думаю, финансовые разговоры, - рассуждает он в эфире своей радиостанции. - С точки зрения Лукашенко финансовые разговоры, а Путин, скорей всего будет настаивать на выполнении тех устных обязательств по реформированию белорусской политической системы, дабы снять напряжения противостояния протеста и Лукашенко.
Я думаю, что Путин будет настаивать на календаре. А Лукашенко будет просить 3 миллиарда дополнительно".
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Переговоры правителей России и Беларуси пройдут 22 февраля.
10:01 22/02/2021
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