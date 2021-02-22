+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Названы пять самых мощных армий мира

Журнал National Interest составил топ-5 самых мощных армий мира. Эксперты издания вывели уникальную формулу, согласно ей путь развития, делающий могущественной армию одной страны, не обязательно будет действенным для другой.



Специалисты журнала поставили Россию на второе место. Первую позицию заняли США, объяснив это тем, что Штаты имеют огромный оборонный бюджет, обширную инфраструктуру и большую численность войск.

 Третье место в рейтинге армий мира занял Китай. По мнению  экспертов журнала, страна делает долгосрочные инвестиции во все военные отрасли. Пекин обладает крупнейшим резервом военнообязанных граждан, годных для службы.

Четвертую позицию авторы издания отдали армии Индии. У страны большой парк танков, силы береговой обороны и солидный резерв артиллерийских орудий.

Топ-5 замыкает Япония. В прошлом году она впервые вытеснила с этой позиции Францию. Япония располагает сильными военно-воздушными силами и активным присутствием в отдельных категориях военно-морских сил. 
Oxu.az
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Ольга Карач
Обращение к владимиру путину
Павел Знавец
Памяці Ізабэлы Марціновіч.
Игорь Драко
Выборы, революция, террор, гражданская война
Михаил Пастухов
МАНИФЕСТ ЛЕВЫХ ПАРТИЙ
Анатолий Шумченко
ИП и письмо КГК
Канапацкая Ганна
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ВНС
Петр Рудковский
Сацыялагічнае (а)пытанне Лукашэнкі


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]