Названы пять самых мощных армий мира









Специалисты журнала поставили Россию на второе место. Первую позицию заняли США, объяснив это тем, что Штаты имеют огромный оборонный бюджет, обширную инфраструктуру и большую численность войск.





Третье место в рейтинге армий мира занял Китай. По мнению экспертов журнала, страна делает долгосрочные инвестиции во все военные отрасли. Пекин обладает крупнейшим резервом военнообязанных граждан, годных для службы.





Четвертую позицию авторы издания отдали армии Индии. У страны большой парк танков, силы береговой обороны и солидный резерв артиллерийских орудий.





Топ-5 замыкает Япония. В прошлом году она впервые вытеснила с этой позиции Францию. Япония располагает сильными военно-воздушными силами и активным присутствием в отдельных категориях военно-морских сил.