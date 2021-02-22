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Из Telegram: Подготовка к уничтожению TUT.BY и «Онлайнера» началась

Подготовка к уничтожению TUT.BY и «Онлайнера» началась и идет полным ходом. Муковозчик в начале февраля нанес превентивный удар по «Онлайнеру», пишет телеграм-канал "Ник и Майк".





Но сейчас главный в прицеле – TUT.BY. Именно в нем власти видят основную угрозу, и его решено додавить в первую очередь.

Россия пока не готова включаться в осуждение процессов зачистки гражданского общества в Беларуси, о чем мы сообщали ранее. А все эти европейские и американские разной степени «озабоченности» Лукашенко до фонаря. В принципе, играть в демократию уже смысла нет. Поэтому можно включать на полную катушку режим «Северная Корея».

Кроме того, большие проблемы и давление испытывает БелаПАН, к которому наведывались органы в связи с делом Александрова. «Пресс-клуб», который много делал для развития журналистики, тоже под тотальным прессингом.

Ну и как маркер нового отношения власти к независимым СМИ – отказ в аккредитации на суды Бабарико и Борисевич/Сорокина. Дальше будет только хуже, прогнозирует телеграм-канал. 
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