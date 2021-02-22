Из Telegram: Подготовка к уничтожению TUT.BY и «Онлайнера» началась

















Но сейчас главный в прицеле – TUT.BY. Именно в нем власти видят основную угрозу, и его решено додавить в первую очередь.





Россия пока не готова включаться в осуждение процессов зачистки гражданского общества в Беларуси, о чем мы сообщали ранее. А все эти европейские и американские разной степени «озабоченности» Лукашенко до фонаря. В принципе, играть в демократию уже смысла нет. Поэтому можно включать на полную катушку режим «Северная Корея».





Кроме того, большие проблемы и давление испытывает БелаПАН, к которому наведывались органы в связи с делом Александрова. «Пресс-клуб», который много делал для развития журналистики, тоже под тотальным прессингом.





Ну и как маркер нового отношения власти к независимым СМИ – отказ в аккредитации на суды Бабарико и Борисевич/Сорокина. Дальше будет только хуже, прогнозирует телеграм-канал.