Мадуро рассказал, что мечтает вернуться к работе водителя автобуса
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что он желает вернуться к работе водителя городского автобуса, передает телеканал VTV, пишет Gazeta.Ru.
Отмечается, что лидер Боливарианской республики начинал свою политическую карьеру с профсоюза работников транспорта.
Мадуро, встречаясь с сотрудниками транспортной отрасли, выразил надежду, что однажды, когда уйдет с поста президента, он сможет "вернуться в депо с высоко поднятой головой, в своей униформе, завести автобус и выехать на улицы, чтобы служить народу Венесуэлы как рабочий".
09:09 22/02/2021
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