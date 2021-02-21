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Латушко: четвёртый пакет санкций будет обсуждаться в Брюсселе уже завтра

Четвертый пакет санкций против белорусских властей уже подготовлен и будет обсуждаться в Брюсселе на заседании Совета министров иностранных дел завтра, 22 февраля.


 Об этом в своем телеграмм-канале написал глава Национального антикризисного управления Павел Латушко.

Ожидается, что Евросоюз расширит санкционный список чиновников, судей и сотрудников правоохранительных органов. Ряд стран-членов ЕС не ограничиваются санкциями: создается международный механизм по расследованию преступлений, совершенных спецслужбами и сотрудниками МВД против граждан Беларуси, в частности, активно формируется соответствующая фактическая доказательная база.

Латушко подчеркивает, что Великобритания синхронизировала свои санкционные списки с третьим пакетом санкций ЕС, а с 2021 года примнимает собственные санкции, которые будут вводиться независимо.

В свою очередь США расширили санкционный список до 109 человек. Пока что санкции вводит Госдепартамент. Но ожидается, что к нему может присоединиться Минфин.
 
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