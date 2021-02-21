В Минске на улицы вышли протестующие и протестанты

В 198-й день протестов в Минске на традиционные уличные акции вышли жители разных районов белорусской столицы с разными лозунгами и транспарантами.





БЧБ на трассе Минск-Гродно.





21 февраля протестные мероприятия прошли на Востоке, в Малиновке, в Серебрянке, в Новинках, в Боровлянах, в Сухарево и других микрорайонах Минска.



Параллельно с этим сотни верующих пришли помолиться к церкви «Новая жизнь» в Сухарево.













Фото Наша Нiва





Еще 17 февраля судебные исполнители прибыли в церковь в сопровождении милиции и описали имущество. Верующие в воскресенье попасть в церковь, где ранее молились 16 лет, не смогли и организовали молебен на парковке возле здания. Служба длилась около часа, «чтобы никто не замерз».





— Теперь на ваших глазах творится история — мы церковь без стен, — сказал пастор церкви Вячеслав Гончаренко прихожанам.







В районе Михалово появился банер в поддержку журналистки TUT.by Катерины Борисевич: суд над ней и доктором Артёмом Сорокиным начался 19 февраля и продолжится в понедельник 22-го. "Цветы вместо срока" — надпись на банере. Катя, как известно, очень любит цветы.







