Суздальцев: Кремль пребывает в раздумьях, что сделать с Лукашенко





Андрей Суздальцев





Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что у Владимира Путина и Александра Лукашенко 22 февраля ожидаются «весьма продолжительные переговоры», пишет udf.by





Между тем политолог Андрей Суздальцев из московской Высшей школы экономики (ВШЭ) заверил dw.com, что в Кремле далеки от оптимизма, там пребывают в раздумьях, как быть дальше с Александром Лукашенко, но общий настрой резко против него:





«Есть понимание, что Лукашенко сам никуда не уйдет, поэтому жестко стоит вопрос, как поступить».





Суздальцев отметил, что ситуация у Лукашенко сейчас сложная, слабость позиций Минска очевидна.





По словам эксперта, Лукашенко не выполняет соглашения, достигнутые на его встрече с Путиным в сентябре. Политолог отметил, что быстрое признание Москвой победы Лукашенко на президентских выборах 9 августа было ошибкой.





В этой связи Суздальцев напомнил, что во время «оранжевой революции» в 2004 году в Украине Путин сначала признал президентом Виктора Януковича, а потом поменял свое мнение.