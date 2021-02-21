Наумчик: Чем Лукашенко выгоден Путину





То, что заявление Путина о целесообразности отставки Лукашенко, если бы оно было сделано, уже в тот же день лишило бы последнего главного оплота - поддержки силовиков - объяснений, думаю, не требует, пишет политический аналитик Сергей Наумчик.





И значительная часть общества, в том числе и некоторые политобозреватели, считают, что Путин хочет заменить Лукашенко на более послушного.





Возможно, такое желание было, до августа 2020-го.





Но сейчас Лукашенко в его состоянии полной зависимости Кремль устраивает, так как каждый другой был бы обязан Москве должностью (что немало), но не свободой (что несравнимо больше). Лукашенко же обязан Кремлю именно свободой - ведь без поддержки Путина в августе 2020-го его судьба сложилась бы незавидно.

Безусловно, Кремль знает истинную ценность "народной поддержки" Лукашенко, якобы высказанной ему через "всенародное собрание". Но и в России режим держится прежде всего на силовиках, правда, в большей степени связанных с бизнесом. Поэтому тема "собрания" на встрече будет всего лишь формальностью.





Цели Путина в краткосрочной перспективе можно считать достигнутыми. Это - пролонгация на следующие 25 лет Договора о пребывании на территории Беларуси двух военных объектов - под Вилейкой и Ганцевичами. На станции под Ганцевичами автор этих строк в 1995 был в бытность депутатом Верховного Совета. Для России станция предупреждения о ракетном нападении имела ранее и сохраняет сейчас чрезвычайно важное значение. Тогда требование БНФ не подписывать договор было проигнорировано. Несомненно, Лукашенко его продлит. Будут, надо полагать, подписаны и некоторые другие договоры в военной сфере.





Не стоит забывать, что Беларусь для Кремля - это прежде всего стратегически важный потенциальный театр военных действий на западном направлении. Это истина, которую, к сожалению, десятилетиями не могли в должной степени осознать западные политики.





Добился Кремль и полного прекращения того, что называли "мягкой белорусизацией": уничтожены десятки национальных культурных центров (все они действовали без копейки государственной поддержки), поставлены в невыносимые условия, а то и разгромлены белорусские издательства. Наконец, во время обысков силовики начали забирать не только национальные флаги, но и литературу «неправильных» авторов, в том числе и по истории Беларуси.





В экономической сфере следует ожидать передачи под контроль российских олигархов белорусских предприятий и даже целых отраслей производства.





Ну а геополитические цели Кремля были определены еще при Ельцине: подмять Беларусь вплоть до полного поглощения. При этом формально она может сохранять суверенитет и его атрибуты. Напомним, что БССР также формально была суверенной республикой (статья 68). И даже входила в ООН, что давало СССР еще один голос. Мелочь, но приятная.