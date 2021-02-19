



Эксперт Аналитического центра «Стратегия» Виктория Василевич прокомментировала предстоящий визит Лукашенко к Путину.





— Будут ли слушать Лукашенко в Кремле? Делать вид, что его слушают, конечно же, будут. Просто потому, что сейчас они используют нашу страну через Лукашенко так, как хотят, — отмечает экономист в интервью на Примусе. — У Лукашенко сейчас не осталось никаких аргументов и козырей, чтобы твердо отстоять свои позиции. Все, что он декларирует, это такой стэндап, чтобы давать информационные поводы, чтобы его фамилию называли и его обсуждали. Не призываю никого его слушать, но если уж мы слушаем, то надо его слышать.





Виктория Василевич напомнила слова Лукашенко о том, что тот едет к Путину не для того, чтобы просить денег.





— О чем это говорит? О том, что именно за этим он и едет, — считает эксперт. — Когда Лукашенко использует частицу «не» в каких-то своих фразах, ее нужно мысленно опустить и послушать, что именно он хочет скрыть. Лукашенко всегда выкладывает самые грандиозные большие тайны, доставляя к ним частицу «не». Поэтому он поедет за деньгами для того, чтобы еще какое-то время продержаться на плаву.





При этом эксперт видит в этих переговорах и дальнейших «интеграционных» процессах угрозу для суверенитета Беларуси. Хоть и подчеркивает, что «юридическая значимость подписанных сегодня Лукашенко документов минимальна».





Однако больше всего ее удивляет позиция людей во власти, которые сегодня работают по «углублению интеграции».





— Проблема в том, что плевать они хотели на последствия, к которым это приведет. Они не рассматривают ни свою жизнь, ни жизнь своих наследников на этой конкретной географической территории, они не рассматривают существование этой территории, которую по сути обязаны защищать, — отмечает Виктория Василевич. — Те, кто уже переехал в Москву, как тот же Мясникович, уже интегрировались там и, как я понимаю, только коммерческие интересы сейчас поставлены во главу угла. Причем, пожалуй, всеми. За исключением разве что Лукашенко — у него интерес сохранения его власти.





Эксперт обращает внимание на тяжелую экономическую ситуацию в Беларуси: резкое сокращение экспорта-импорта, дефицит торгового баланса, давление на курс. По ее мнению, дальнейшее функционирование экономики без новых внешних вливаний невозможно.





— Так ведь еще и выплаты по долгам превышают все наши возможности. Мы фактически не можем выплатить проценты по ранее взятым кредитам. Нам снова и снова нужно заимствовать деньги на это, — поясняет Виктория Василевич. — Ситуация катастрофическая.





И в этом ключе показательным будет поведение Кремля по итогам визита Лукашенко.





— Потому что кремлевские экономисты уже давным-давно увидели эти цифры, и невозможность погашения этого долга очевидна для всех, кто умеет считать на калькуляторе. Если Лукашенко, поехавший за деньгами, получит их, это значит, что Кремль просто вчистую держит Лукашенко в кресле руководителя Беларуси и решает свои собственные интересы в отношении нашей страны, — заключает эксперт.