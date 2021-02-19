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«Теперь мы понимаем эту ошибку». Офис Тихановской уже иначе хантит силовиков: что изменилось?

Светлана Тихановская дала интервью американскому изданию Foreign Policy. Она рассказала о переменах в стратегии коммуникации ее команды с беларускими чиновниками и представителями силовых структур.



«Чего нам не хватало предыдущие полгода, так это того, что мы не предлагали никаких инструментов для того, чтобы номенклатура и правоохранительные органы перешли на нашу сторону, — заявила политик. — Мы просили их присоединиться к нам, говорили, что вместе с ними мы построим новую Беларусь, но в то же время твердили им: «Вы преступники. Вы остаетесь с Лукашенко. Это значит, что вы поддерживаете насилие».

Мы обвиняли их. Мы лишали их возможности [присоединиться к протесту], потому что люди были крайне возмущены уровнем насилия после выборов.

Теперь, когда мы понимаем эту ошибку, мы пытаемся говорить с ними. Мы даем им возможность анонимно предоставлять нам информацию. Даже если они не могут открыто уйти из системы, если они не могут подать в отставку, они могут дать нам знать, что они с нами. И, когда наступит важный день, они будут на нашей стороне. Мы начинаем общаться с ними напрямую».

Также в беседе с корреспондентом Foreign Policy Тихановская выразила благодарность европейским странам, которые помогают оказывать давление на режим Лукашенко, однако заметила, что можно было сделать «гораздо больше». Она высказалась и о США:

«Для Дональда Трампа ценности демократии или прав человека были не так важны. Но мы слышали твердую позицию Джо Байдена по Беларуси. Я уверена, что беларусы молились, чтобы Байден стал президентом, потому что мы убеждены, что он и его администрация будут последовательны в своей политике, они будут призывать к демократии и защите прав человека. С США как лидером свободного мира мы сможем консолидироваться с другими странами».

Отвечая на вопрос журналиста Foreign Policy о том, каких следующих действий офис Тихановской ожидает от западных стран, она сказала: «Механизм давления на Лукашенко должен быть другим. Пожалуйста, не разочаровывайте беларуский народ. Мы на самом деле полагаемся на ваши заявления о том, что демократия является для вас ценностью, поэтому будьте последовательны».
Kyky.org
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