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Российский «Коммерсантъ» попытался найти главную интригу визита Александра Лукашенко в Сочи. Колумнист издания Дмитрий Дризе в подробностях напомнил о том, что предшествовало встрече в верхах. По его мнению, сцена в Купаловском театре должна была подчеркнуть сегодняшний образ правителя Беларуси:





— Государственное телевидение Беларуси показало лидера прямо на сцене на фоне декорации — классической белорусской избы. Полукругом расселась труппа в национальных одеждах, кокошниках и расшитых сарафанах. Слово берет актриса средних лет. Она не может скрыть слезы — ей стыдно за бывших коллег: как они могли так поступить, не поняли, купились? А лидер, взявши автомат, — молодец, все правильно сделал, защитил. Фразы сбиваются, получается некий сумбур. Но ничего. Руководитель слушает, одобрительно кивает, всем видом показывает жесткость и непоколебимость.





Издание также напомнило слова Лукашенко о том, что тот якобы едет к Путину не денег просить. И о том, что его позиция, демонстрируемая годами, практически не претерпела изменений: все те же уверения лечь под натовские танки (а война — дело дорогое).





В этом месте Дмитрий Дризе не удержался от шпильки в адрес Минска:





— Кстати, нелишне напомнить, что батька в свое время обещал разместить у себя российскую военную базу, однако так и не разместил — все время что-то мешает.





Говоря об интриге переговоров в Сочи, автор статьи подчеркивает, что прорывов от встречи ждать не приходится. Мол, Кремль даже пресс-конференцию не анонсировал.





— Между тем кажется, что сейчас не время для углубленной интеграции, даже назло Западу. Зачем тогда приезжает? На лыжах покататься, в хоккей поиграть, наверное. Покажем миру свое единство, по большому счету, и все на этом. Хотя белорусская экономика не в лучшей форме, и без российских кредитов ей совсем сложно будет. Так что есть все-таки интрига, — резюмирует автор «Коммерсанта».





Напомним, что встреча в Сочи пройдет 22 февраля. Ранее в прессе сообщалось о том, что среди прочего на ней может быть решен вопрос о выделении Беларуси $3 млрд.