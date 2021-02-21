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Беларусь заинтересовалась покупкой новых автоматов АК-12 у "Калашникова"

Партии новых автоматов АК-12 поступили в Армению и Казахстан, интерес к автомату проявила Беларусь, сообщил генеральный директор концерна "Калашников" Дмитрий Тарасов.

Фото из открытого источника

"В силу того, что в АК-12 используется патрон калибра 5,45, интерес к нему проявляют те страны ближнего зарубежья, где этот калибр стоит на вооружении, пишет interfax.by. Небольшие партии были поставлены в Казахстан и Армению, сейчас интерес на приобретение небольшой партии для испытаний проявляет Беларусь", - сказал Тарасов на оборонной выставке IDEX в ОАЭ.

20 февраля глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил, что АК-12 и АК-15 вышли на экспортный рынок.
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