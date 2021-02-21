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Тихановская утверждает, что оппозиция в Беларуси "потеряла улицы"

Светлана Тихановская заявила, что оппозиция "потеряла улицы", однако выразила надежду, что протестующие продолжат акции уже этой весной.


"Я должна признать, что мы потеряли улицы, у нас нет возможности бороться с насилием режима против протестующих - у них есть оружие, у них есть сила, так что да, на данный момент кажется, что мы проиграли", - заявила Тихановская в интервью швейцарской ежедневке Le Temps.

Вместе с тем, по ее словам идет построение структур для "завтрашней борьбы".

"Наша стратегия состоит в том, чтобы лучше организоваться, подвергать режим постоянному давлению - до тех пор, пока люди не будут готовы выйти на улицы снова, возможно, весной", - предположила Тихановская накануне визита в Швейцарию.

В Швейцарии она планирует встретится с новым председателем Федерального совета этой страны Андреасом Эби. Также планируется встреча с верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет, на которой Тихановская намерена обсудить перспективы "международного расследования преступлений, совершенных в стране в последние месяцы".
АФН
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