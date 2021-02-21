+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Песков анонсировал целый день переговоров Путина с Лукашенко

Переговоры лидеров России и Беларуси в понедельник 22 февраля продлятся целый день. Об этом заявил журналистам, рассказывая про планы Владимира Путина на выходные, его пресс-секретарь Дмитрий Песков.


"В понедельник целый день переговоров с Лукашенко", - сказал Песков. Встреча пройдет в Сочи, сообщили в пресс-службе Кремля.

Интересно, что Лукашенко и Путин заранее знают, что после целого дня переговоров им будет нечего сказать СМИ: пресс-конференция не запланирована.

напомним, что Лукашенко вылетел в Сочи еще в пятницу.
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Памяці Ізабэлы Марціновіч.
Игорь Драко
Выборы, революция, террор, гражданская война
Михаил Пастухов
МАНИФЕСТ ЛЕВЫХ ПАРТИЙ
Анатолий Шумченко
ИП и письмо КГК
Канапацкая Ганна
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ВНС
Петр Рудковский
Сацыялагічнае (а)пытанне Лукашэнкі
Игорь Ледник
eBelarus


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]