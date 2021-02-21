



Встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко 22 февраля даст понять, какая линия побеждает в двусторонних отношениях: на осторожное движение вперед или на сохранение текущего положения дел. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ТАСС выразил руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич.





"Думаю, что очень много информации по итогам встречи мы не увидим сразу. Но, так или иначе, конечно же, поймем, какая линия побеждает: на, подчеркиваю, осторожное развитие двусторонних отношений - а сейчас много внешних и внутренних осложняющих факторов, - или все-таки линия на замораживание той модели связей, которая есть сегодня, - сказал он. - Мне кажется, что все-таки на этой встрече в большей степени, чем на предыдущих, речь пойдет о движении вперед с определенными оговорками, о которых постоянно Лукашенко говорит нам - про многовекторность, про суверенитет".





Путин и Лукашенко на встрече в Сочи могут обсудить конкретику по развитию подписанного соглашения о транзите нефтепродуктов через Ленинградскую область, также можно ожидать каких-то решений, связанных с энергетикой, считает Межевич. Эксперт не исключает, что лидеры РФ и Беларуси рассмотрят вопросы развития военно-технического сотрудничества. "Это как раз именно их компетенция, а не компетенция министров иностранных дел или даже премьер-министров, - пояснил он. - Я напомню, что когда-то обсуждался вопрос более углубленного, расширенного военно-технического сотрудничества между двумя странами. Почему бы сейчас, когда внешние угрозы стали абсолютно очевидными, не вернуться к нему".





По мнению эксперта, положение дел на внешнеполитической арене сейчас таково, что время, когда подобные встречи на высшем уровне могли закончиться без достижения компромиссов, "ушло, вероятно, безвозвратно".









Аналитик также указал, что сводить двусторонние отношения исключительно к экономической повестке в формате "товар - деньги - товар" ошибочно. "У нас еще есть и политические, и гуманитарные, и социальные сюжеты, и военные вопросы тоже имеют место в нашей двусторонней повестке. И все это переводить на рубль - неважно, какой, белорусский или российский, - мягко говоря, неправильно", - добавил он.





В пятницу пресс-служба белорусского лидера сообщила, что Лукашенко направился с рабочим визитом в РФ, где в понедель к у него состоятся переговоры с Путиным в Сочи.