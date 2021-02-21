В списке на сайте британского правительства фигурируют глава Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт, министр информации Игорь Луцкий, руководитель Гродненского облисполкома Владимир Караник, председатель Совета Республики Наталья Кочанова, генпрокурор Андрей Швед, судья Елена Живица и другие.





США уже в третий раз ввели ограничения за «подрыв демократии в Беларуси»: до этого в черные списки были включены 66 человек.





Соединенные Штаты также выразили обеспокоенность прошедшими обысками в правозащитной организации «Весна», БАЖе и в независимых профсоюзах, а также вынесением сурового приговора журналистам Екатерине Андреевой и Дарье Чульцовой.

UDF.BY поинтересовался у экспертов: как они оценивают новый пакет санкций?



«Санкции заставят власти освободить политзаключенных»





Руководитель правозащитного центра «Правовая помощь населению» Олег Волчек в комментарии UDF.BY отметил, что персональные санкции имеют эффект.





«Мне звонили бывшие сотрудники МВД, которые в прошлом попадали в черные списки. Даже после отмены санкций, информацию из интернета не удалить. Они жаловались: мы давно ушли из системы, а на работу нас брать не хотят, узнавая из интернета о прошлом. То есть последствия остаются на долгие годы, из биографии факт попадания под санкции не стереть», – сказал Волчек.





Оказавшиеся в черных списках столкнутся и с другими бытовыми проблемами.





«Пандемия рано или поздно закончится, откроются границы, люди поедут в туры на отдых. А многие куда ездят? В Европу», – отметил Волчек.





Он также обратил внимание, что добиться исключения из черного списка – это сложная, долгая и дорогая процедура. И привел в качестве доказательства пример дело бизнесмена Владимира Пефтиева.





«Санкции сильно бьют и по имиджу людей, и по имиджу страны – в плане привлечения инвесторов. После всего этого возможно сюда не захотят вкладывать деньги даже российские бизнесмены», – считает Волчек.





По его мнению, рано или поздно эффект санкций начнет прослеживаться.





«Если бы в Беларуси была своя нефть или алмазы, власти могли бы воспринимать санкции спокойно. Но ведь они сказываются, в том числе, на экономических отношениях с соседними ст ами. По мере ухудшения экономической ситуации власти придут в вынужденному решению об освобождении политзаключенных», – считает Волчек.





Кроме того, он считает, что санкции «могли стать одним из факторов, которые повлияли на возбуждение уголовного дела по факту смерти Романа Бондаренко».





«Экономическим давлением на власть западные страны скорее придушат население»





Бывший временный поверенный в делах Беларуси в Швейцарии Павел Мацукевич в комментарии UDF.BY отметил, что санкции «принципиально ни на что не повлияют».





«Но в этих условиях, когда выносятся непомерно жесткие и несправедливые судебные приговоры, это своего рода моральная поддержка. Насколько я видел, введенные ограничения касаются въезда в США и Великобританию. Практически уверен, что большинство из попавших в черные списки там не бывали и вряд ли строили планы туда поехать. Точечные санкции против причастных к репрессиям систему не сломают, но в каком-то смысле это форма выражения солидарности и моральной поддержки белорусам», – сказал Мацукевич.





Стоит ли ожидать более жестких санкций со стороны Запада?





«Если подразумевать под ними экономические ограничения, которые будут чувствительными для Беларуси, то я являюсь их противником. Пытаясь таким образом надавить на власть, западные страны скорее быстрее придушат население и бизнес. И выдавят активных граждан из страны – им жить здесь станет тяжело, а на Лукашенко это вряд ли повлияет», – считает Мацукевич.





Он добавил, что вряд ли Евросоюз сможет пойти на «решительные» санкции в отношении белорусских властей, но вместе с тем не видит большого смысла в них.





«Если сравнивать с Россией, то белорусские власти менее уязвимы. Там санкции, ограничения в отношении олигархата могут в теории привести к смене Путина на приемника. Потому что российские олигархи привыкли иметь собственность за границей, хранить там деньги, они зависимы от западного мира. В Беларуси же так называемые «кошельки Лукашенко» являются назначенными. Если Иванов сегодня попадает под санкции, то завтра его сменят на Петрова, которому отдадут бизнес», – отметил Мацукевич.