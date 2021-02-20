Раскрыты секреты российской "психологической войны"









"Подразделение 54777 входит в состав ГРУ, российской службы внешней разведки. Там оно отвечает за операции "психологической войны" и влияние на иностранное общественное мнение, одну из трех составляющих "информационного противоборства", наряду с воздействием в киберпространстве и защитой России от внешнего влияния. В своем шестом докладе Välisluureamet, департамент внешней разведки Эстонии, подробно описывает функционирование этого секретного подразделения, наметившего себе в качестве "мишеней политических лидеров, военнослужащих и членов их семей, гражданское население и определенные конкретные группы, такие как этнические или религиозные меньшинства, оппозиционные или бизнес-группы в дружественных, нейтральных или враждебных странах". "Это означает, что потенциальной мишенью является все население мира за пределами России ", - драматизирует департамент.





"В докладе анализируется, что отряды "пси-опс" проводят ежедневный мониторинг тематики, интересующей ГРУ. Публикации "влиятельных западных СМИ" ретранслируются, в том числе через фальшивые учетные записи в социальных сетях, таких как Twitter, Facebook, Reddit и VK, в том случае, когда они соответствуют интересам России. Согласно докладу, цель психологической войны - изменить восприятие и поведение иностранной аудитории", - говорится в статье.





"Манипулирование также является частью арсенала. "В 2020 году сайты на английском языке, контролируемые ГРУ, такие как InfoRos, InfoBrics.org и OneWorld.press, распространяли ложную информацию о пандемии Сovid-19", - продолжает Välisluureamet. Так, например, они распространяли утверждение о том, что Соединенные Штаты воспользовались эпидемией, чтобы навязать свое видение мирового порядка, или что коронавирус на самом деле был американским биологическим оружием, утверждается в докладе.





"(...) В подтверждение своего тезиса эстонский департамент называет нескольких бывших руководителей подразделения 54777, таких как Александр Костюхин, Александр Старунский, Денис Тюрин или Сергей Пантелеев, которые основали пророссийские новостные сайты", - указывает автор статьи.





"(...) В 80-страничном докладе Välisluureamet снова напоминает обо всех гранях российской "угрозы": дестабилизация или контроль над соседними странами, кибер-действия, развитие новых десантно-штурмовых подразделений, способных к середине десятилетия применять "у еждающие действия" по стратегическим целям во "временной серой зоне", то есть до формального начала конфликта. При этом в докладе также акцентируется внимание на раскрытии слабых сторон российской модели. В ситуации, когда средний россиянин в течение нескольких лет подряд переживает снижение уровня жизни, возможны очень широкие протесты - такую оценку делает в своем вступительном слове Микк Марран, глава департамента внешней разведки Эстонии. Война за влияние на общественное мнение разыгрывается и по ту сторону границы", - пишет автор публикации Николя Барот.



