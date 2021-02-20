Кстати, в Сочи в эти дни аомальные снегопады





"Я бы не ждал прорывных решений. Думаю, все пройдет достаточно спокойно. Учитывая резкое обострение ситуации на Украине, практически государственный переворот, не до того, чтобы какие-то прорывные решения устраивать. Ждать от Путина и Лукашенко сейчас каких-то прорывных решений, новых инициатив я бы не стал", - сказал аналитик.





По его мнению, в основном речь на этих переговорах "будет идти об общей ситуации в Европе, вокруг России, Беларуси, отношениях с Евросоюзом, отношениях с Украиной, отношениях с США, учитывая новую команду".





Отвечая на вопрос о том, почему визит Лукашенко в РФ состоится именно сейчас, аналитик пояснил, что в условиях проблем в отношениях РФ и Беларуси с Евросоюзом, необходимо согласовать общую стратегию. "Ситуация напряженная, очередные проблемы с Евросоюзом и у России, и у Беларуси, попытки [ЕС] накладывать на нас новые санкции, - отметил Жарихин. - Надо вырабатывать общую согласованную политику по отношению к Евросоюзу, по отношению к общей ситуации на континенте".





Кроме того, по мнению специалиста, Александр Лукашенко проинформирует Путина о результатах Всебелорусского народного собрания. "Думаю, Лукашенко расскажет о [его] итогах, о тех решениях, которые приняты, не все они обнародованы публично", - обратил внимание собеседник агентства.



