Федута: Потоптаться по российскому самолюбию? А что – так было можно?!

Дальше все было по плану, пишет Белсат. Сначала были лишены лицензий на вещание три популярные новостные телеканала, контролируемые Виктором Медведчуком. А теперь Медведчука лишили возможности пользоваться собственностью, осуществлять банковские операции, а также отняли приватизированный им в 2014 году трубопровод.





Нужно знать, кто такой Виктор Владимирович Медведчук. Это кум самого Путина!





Нет, украинский политик – действительно кум Владимира Путина. Путин крестил его дочку Дарью, а крестной мамой была Светлана Медведева, жена Дмитрия Медведева. Вы же понимаете, крестные родители такого уровня должны были хорошо подумать, прежде чем дать согласие взять на себя ответственность за новорожденную. И если взяли, то…





… то реальный отец Дарьи Викторовны Медведчук автоматически становится вхожим в самые высшие круги российского руководства. Неслучайно именно Виктор Медведчук стал одним из наиболее влиятельных переговорщиков в процессе обмена пленными с непризнанными ДНР и ЛНР. Именно ему удалось вернуть в большую украинскую политику Партию регионов уже под новым именем – Оппозиционной платформы «За жизнь». А поскольку дефицита в деньгах у кума Путина быть по определению не может (бизнес с Россией он ведет уже давно), то он сумел создать мощную медиа-империю и внушить всем, что в случае роспуска нынешнего состава Верховной Рады Украины его партия будет претендовать, как минимум, на участие в формировании правительства.

И это – тот вариант, который полностью устраивает Кремль. Создание сильной пророссийской партии, которая участвует в формировании правительства и блокирует не соответствующие планам российского руководства решения.





Сейчас Владимир Зеленский подрубил нашу «елочку» под самый корешок. Медведчук остался членом парламента, руководителем большой фракции, но инструменты из рук у него выбили. Ни тебе денег, ни тебе телеканалов.





– При чем тут Беларусь? – спросите вы. Отвечаем.





Наверное, Зеленский долго думал и взвешивал все обстоятельства, в которых решение по Медведчуку принималось. И избрание Джозефа Байдена президентом США сыграло не последнюю роль. Но тот факт, что в обсуждении не раз фигурировала фамилия Александра Лукашенко, представляется мне также весьма возможным.





Что было в анамнезе? Арест главы крупнейшей российской кампании «Уралкалий» Владислава Баумгернера. Многочисленные депортации российских журналистов – в том числе государственных российских телеканалов, – тянущиеся с 1996 года. Захват российских наемников с обещанием дотянуться до их московских кукловодов – при этом распускалась ничем не подтвержденная информация о еще одной группе «российских боевиков», которые бродят по белорусским лесам. Наконец, рейдерский отъем собственности крупнейшего российского банка в Беларуси – да, да, «Белгазпромбанка» – дочернее предприятие «Газпрома» и «Газпромбанка»… Так и представляешь себе Зеленского, изучающего все эти события и вопросительно взирающего на своих советников: а что, так – можно?!





Можно! Лукашенко еще и деньги – причем большие – после этого получал! Неоднократно получал!





Что это, если не хамство? В случае с Украиной – по крайней мере, неприкрытый конфликт. В случае же с Беларусью – постоянные уверения в братской любви, требование льгот и кредитов. Так что Зеленский, посягнувший не на граждан России, не на российскую собственность, а всего лишь на российскую политику в своей стране, выглядит вполне приличным человеком.





И вот на этом фоне Александр Лукашенко улетел на встречу с Владимиром Путиным. Человек, годами топтавшийся по самолюбию российской элиты, предстанет в роли просителя – не союзника даже – перед лицом человека, которому только что нанесен жесточайший удар. Жесточайший!!!





Тем паче, что и сам Лукашенко нанес только что – да, не удар, но комариный укус по путинскому самолюбию. Вы ждали, что до конца года пройдет конституционная реформа в Беларуси? Так вот не будет ее! Всебелорусское собрание на следующий год запланировало. Народ вообще Конституцию менять не хочет. Да и я без нее обойдусь – до поры, по крайней мере.





Как вы думаете, пережив пощечину, обратит ли внимание Путин на этот комариный укус? «Пытаннечка», – как сказал бы известный журналист Змицер Лукашук. Ибо если сейчас от комаров не начать отмахиваться, следующим осел какой-нибудь лягнуть тебя может.





Кто лягнет Путина после того, как Лукашенко опять простят?



