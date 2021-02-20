«Сейчас не время для углубленной интеграции». Зачем тогда приезжает?

Дмитрий Дризе — о визите Александра Лукашенко в Сочи. На этой неделе СМИ писали о том, что центральной темой обсуждения будет новый российский кредит Минску в $3 млрд. Кремль сообщил, что лидеры намерены обсудить экономику и проблемы в сфере «военной безопасности». Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не ждет от встречи особых сенсаций.









Перед отъездом в Сочи Александр Лукашенко встретился с коллективом Национального академического театра им. Янки Купалы — это тот самый театр, откуда за сочувствие протестам уволили 58 сотрудников. Государственное телевидение Беларуси показало лидера прямо на сцене на фоне декорации — классической белорусской избы. Полукругом расселась труппа в национальных одеждах, кокошниках и расшитых сарафанах. Слово берет актриса средних лет. Она не может скрыть слезы — ей стыдно за бывших коллег: как они могли так поступить, не поняли, купились? А лидер, взявши автомат, — молодец, все правильно сделал, защитил. Фразы сбиваются, получается некий сумбур. Но ничего. Руководитель слушает, одобрительно кивает, всем видом показывает жесткость и непоколебимость.

Попутно Александр Григорьевич заверяет аудиторию, что намерен защищать национальную беларускую идентичность. Как он выразился, «хороший национализм», а не болтовню на мове, традиции и обычаи. Ранее официальный руководитель заверил, что либералы в России просчитались. Он едет к Владимиру Путину не кредит просить в $3 млрд, а решать важные вопросы двустороннего сотрудничества. Учитывая сложную ситуацию на так называемом внешнем контуре, на первый план выходит защита общих рубежей. Это подается как главная тема обсуждения.





Можно сделать предварительный вывод, что позиция Лукашенко особенно не изменилась. По крайней мере, своих граждан он пытается заверить, что суверенитетом не торгует и с протянутой рукой стоять не намерен, дабы не попасть в кабалу к союзнику. Что касается интеграции, он ее понимает по-своему. Беларусь оберегает Россию от вторжения натовских полчищ — это своеобразная передовая. Все эти слова звучали и раньше. Кстати, нелишне напомнить, что батька в свое время обещал разместить у себя российскую военную базу, однако так и не разместил — все время что-то мешает. К слову, война — дело дорогое, требует серьезных затрат. Тем более что помимо внешних есть еще и внутренние враги.





Так что здесь деньги-то лишними не будут.





В общем и целом, похоже, прорывов от встречи ждать не приходится. Кремль даже пресс-конференцию не анонсировал, разве что лидеры сами пожелают. Может быть, конечно, есть некие подводные камни. Между тем кажется, что сейчас не время для углубленной интеграции, даже назло Западу.

Зачем тогда приезжает? На лыжах покататься, в хоккей поиграть, наверное. Покажем миру свое единство, по большому счету, и все на этом. Хотя беларуская экономика не в лучшей форме, и без российских кредитов ей совсем сложно будет. Так что есть все-таки интрига.







